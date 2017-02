BONDUELLE annonce l'acquisition de Ready Pac Foods, le leader américain des salades en portion individuelle







Bonduelle annonce l'acquisition de Ready Pac Foods,

le leader américain des salades en portion individuelle

Bonduelle, leader mondial des légumes prêts à consommer, présent en conserve, surgelé, frais et traiteur, a conclu un accord visant l'acquisition de Ready Pac Foods, le leader américain des salades en portion individuelle.

Basé en Californie, Ready Pac Foods est le premier producteur de salades en portion individuelle aux États-Unis grâce à sa gamme Bistro Bowl® et à son héritage d'innovation et d'expertise culinaire. Ready Pac Foods est également un producteur de produits frais proposant salades en sachet, fruits frais et mélange de légumes à ses clients retail et restauration hors foyer. Avec 4 usines de production implantées à Irwindale (CA), Jackson (GA), Florence et Swedesboro (NJ) et 3 500 collaborateurs, Ready Pac Foods génère environ 800 M$ de chiffre d'affaires avec une présence nationale aux États-Unis et une large base de clientèle.

Cette transaction est une étape clé dans l'ambition stratégique de Bonduelle VegeGo! 2025 d'"être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Cette acquisition renforcera la présence internationale de Bonduelle et changera radicalement son profil, faisant des États-Unis son premier pays d'opération, poursuivant une longue série d'acquisitions réussies en Amérique du Nord, en particulier Aliments Carrière au Canada en 2007 et Allens aux USA en 2012, et du frais son premier segment d'activité. Cette transaction offrira également de nouvelles opportunités aux partenaires de Ready Pac Foods et sera génératrice de création de valeur pour les actionnaires de Bonduelle.

Cette acquisition, parfaitement compatible avec le profil financier solide de Bonduelle, s'inscrit pleinement dans sa stratégie et renforcera ses positions de leader sur ses coeurs de métiers :

développement des activités de Bonduelle apportant praticité et alimentation saine au consommateur,

augmentation de sa présence sur le segment, à croissance rapide, du légume frais préparé,

renforcement de sa présence en Amérique du Nord, qui, après transaction, sera équivalente à l'Union Européenne dans le portefeuille géographique d'activités de Bonduelle.

Ready Pac Foods deviendra la cinquième business unit de Bonduelle, dédiée au frais aux Amériques, aux côtés de Bonduelle Europe Long Life (BELL), Bonduelle Fresh Europe (BFE), Bonduelle EurAsia Markets (BEAM) et Bonduelle Americas (BAM), cette dernière étant consacrée aux légumes en conserve et surgelé en Amérique du nord au sud.

Christophe Bonduelle, Président et Directeur Général de Bonduelle, a déclaré: « Nous souhaitons la bienvenue aux collaborateurs de Ready Pac Foods dans la famille Bonduelle. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction performante et hautement qualifiée de Ready Pac Foods pour rassembler deux grandes entreprises du secteur agro-alimentaire. Cette acquisition témoigne de l'ambition de Bonduelle de se développer davantage en tant que leader mondial sur ses marchés et de renforcer ses positions dans les secteurs de la praticité et de l'alimentation saine pour répondre aux besoins des consommateurs. »

« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec Bonduelle, leader de la catégorie, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans notre projet de développement et nous nous sentons chez nous au sein de Bonduelle », a déclaré Tony Sarsam, Directeur Général de Ready Pac Foods. «Au-delà d'objectifs de performance similaires, les deux sociétés partagent une volonté commune - promouvoir une vie plus saine grâce à des produits alimentaires frais et innovants - et je me réjouis de cet investissement de Bonduelle dans notre stratégie de croissance et des succès que nous connaitrons ensemble. »

Crédit Agricole CIB et Willkie Farr & Gallagher sont les conseillers financiers et juridiques de Bonduelle dans le cadre de la transaction.

Harris Williams & Co. et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom sont les conseillers financiers et juridiques de Ready Pac Foods.

De plus amples informations sur la transaction seront communiquées avec les résultats semestriels le 2 mars 2017.

A propos de Bonduelle

Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s'est donné pour ambition d'être "le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites industriels ou d'auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL - CAC ALL TRADABLE - CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

A propos de Ready Pac Foods

Créateur des salades composées Bistro Bowl®, Ready Pac Foods, basé en Californie du Sud et premier producteur d'aliments frais et prêts à l'emploi, donne aux personnes la liberté de manger sainement depuis près de 50 ans . Ready Pac Foods fabrique une gamme complète de produits frais associés à des protéines sous les marques Bistro®, Ready Snax®, Cool Cuts® et elevAte(TM). Les offres comprennent : salades prêtes à l'emploi, fruits, légumes, snackings et plats complets disponibles pour les consommateurs en grande distribution et dans certaines chaînes de restaurants en Amérique du Nord.

