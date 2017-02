Rencontre de la CMM avec l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a rencontré aujourd'hui l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, afin de faire le point sur le logement social et abordable dans le contexte de l'adoption prochaine de la Stratégie nationale sur le logement.

Le maire de Montréal et président de la CMM, M. Denis Coderre, s'est déclaré satisfait de cette rencontre à laquelle participaient les membres du conseil et de la commission du logement social de la Communauté.

« Nous avons déjà eu l'occasion de saluer le réengagement financier du gouvernement du Canada envers le logement social et abordable. Aujourd'hui, nous avons rencontré le responsable de ce dossier au sein du gouvernement du Canada. Lors des échanges que nous avons eus ce matin avec le ministre, j'ai réitéré les attentes de la région métropolitaine de Montréal en matière de lutte à l'itinérance, de protection du parc des logements sociaux et abordables existant, ainsi que de la construction de nouvelles unités. J'ai aussi demandé que soit reconnue la capacité des collectivités locales à établir des priorités pour assurer des conditions de logement adéquates pour tous », a déclaré monsieur Coderre.

Rappelons que la CMM a transmis cet automne au ministre et à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) des recommandations dans le cadre des consultations menées par le gouvernement du Canada relatives au logement social et abordable. Le gouvernement du Canada devrait prochainement adopter la Stratégie nationale sur le logement qui entend renforcer la cohérence des interventions et des investissements à long terme et vise à rendre le logement plus abordable et à réduire l'itinérance au pays.

***

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit plus de 3,9 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

