Manifestation devant les bureaux du Premier ministre et du président du Conseil du trésor

Négociation entre Québec et les agents de la paix en services correctionnels

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors qu'ils sont sans contrat de travail depuis le 1er avril 2015, des agents et agentes de la paix en services correctionnels du Québec ont manifesté bruyamment devant les bureaux de Philippe Couillard à Saint-Félicien. Parallèlement, une action de mobilisation s'est déroulée devant les bureaux de Pierre Moreau à Châteauguay.

Pour Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ), l'objectif des manifestations est de mettre suffisamment de pression afin de faire progresser les travaux à la table de négociation. « Nous interpellons aujourd'hui Philippe Couillard et le numéro Pierre Moreau du gouvernement parce que nous souhaitons en arriver rapidement à une entente négociée. Cela fait maintenant deux ans que nous négocions. Le gouvernement doit faciliter l'atteinte d'un règlement », affirme-t-il.

Dans les prochains jours, le syndicat espère entamer un blitz de négociation alors que plusieurs points restent à régler, notamment la question des salaires. « Si le gouvernement a la volonté de régler ce dossier, nous sommes prêts à faire notre bout de chemin. Mais nous n'accepterons pas des hausses salariales plus basses que les augmentations données aux autres employé-es des services publics. C'est ce que l'employeur nous propose actuellement » ajoute-t-il.

À propos

Le SAPSCQ est le syndicat de tous les agents et agentes de la paix en services correctionnels du Québec et regroupe près de 2800 membres. Il est membre de la Fédération des employées et employés de services publics qui compte plus de 425 syndicats affiliés, représentant environ 60 000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

La CSN est une organisation syndicale qui regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

