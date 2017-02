Alimentation Couche-Tard diffusera le 14 mars prochain les résultats de son troisième trimestre 2017







LAVAL, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») (TSX: ATD.A ATD.B) tiendra un appel conférence le 14 mars prochain à 14h30 (HNE) pour présenter les résultats de son troisième trimestre 2017. À ce titre, Brian Hannasch, président et chef de la direction, ainsi que Claude Tessier, chef de la direction financière, seront les conférenciers et répondront aux questions des analystes. Couche-Tard invite donc les analystes connus de la Société à faire parvenir leurs deux questions auprès de la direction avant 11h00 le 14 mars 2017 (HNE). Les résultats seront diffusés le matin de l'appel avant l'ouverture du marché TSX.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et les autres personnes intéressées à écouter la webémission sur les résultats de Couche?Tard pourront le faire le 14 mars 2017 à 14h30 (HNE) soit en se rendant sur le site internet de la Société au http://corpo.couche?tard.com sous la rubrique « Relations investisseurs/Présentations corporatives » ou en signalant le 1-866-865-3087 ou le numéro international 1-647-427-7450, suivi par le code d'accès 76548088#. .

Rediffusion : Les personnes qui seront dans l'impossibilité d'écouter la webémission en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site internet de la Société pour une période de 90 jours suivant la date de la diffusion.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Alimentation Couche-Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société (magasins corporatifs). En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en Irlande, en plus d'avoir une présence importante en Pologne.

De plus, en vertu des contrats de licence, plus de 1 500 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 13 autres pays et territoires (Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Macao, Malaisie, Mexique, Philippines et Vietnam), ce qui porte à près de 12 300 le nombre de magasins du réseau.

On trouvera de plus amples renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. au http://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, et notamment au futur, tels que « prévoir », « évaluer », « estimer », « croire », « s'attendre à », ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d'essence, la concurrence dans les secteurs de l'accommodation et du carburant, les variations de taux de change, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l'information disponible à la date du communiqué.

