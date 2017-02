XOS lance un analyseur deux en un pour le soufre et le chlore conçu pour les raffineries de pétrole et les laboratoires indépendants







ALBANY, New York, 23 février 2017 /CNW/ - XOS annonce aujourd'hui le lancement de Sindie +Cl, un analyseur de soufre et de chlore qui fournit deux mesures essentielles grâce par l'action d'un simple bouton, rien de plus. C'est la solution idéale pour les raffineries et les laboratoires indépendants qui souhaitent déterminer avec précision la teneur en soufre des produits finis et celle du chlore à des finis d'atténuation de la corrosion.

Pour en apprendre plus sur Sindie +Cl, visitez ww2.xos.com/SplusCL. Vous y trouverez une vidéo du produit, sa fiche technique et une remarque à propos de son utilisation permettant de déterminer avec certitude la teneur en soufre du carburant automobile et mesurer le chlore à des fins d'atténuation de la corrosion.

Kyle Kuwitzky, directeur des services liés aux produits à XOS, croit que ce produit changera la norme pour les raffineries et les laboratoires indépendants. « Les instruments existants n'offrent pas de compromis facile entre l'analyse du soufre et celle du chlore. Grâce à Sindie +Cl, on peut mesurer ces deux éléments simultanément en utilisant des méthodes homologuées par l'ASTM en appuyant sur un simple bouton. Tout échantillon est mesuré directement, ce qui signifie que sa teneur en hydrocarbures les plus lourds, comme le gazole brut ou sous vide, peut être obtenue sans les contraintes liées aux combustibles, à la conformation en bateau, aux injecteurs, aux fours et aux changements de détecteurs. »

Avec la grande volatilité des cours du brut et l'incertitude que cela apporte aux budgets des raffineurs, ces derniers cherchent des moyens innovants pour répondre aux besoins de la conjoncture dynamique qui caractérise l'industrie. Les raffineries sont confrontées à de nouveaux défis, sur le plan de la nouvelle réglementation notamment, et doivent trouver des mesures de protection contre la corrosion causée par le chlore tout en gérant les coûts associés. Sur le plan international, l'adoption de règlements comme Euro VI et Tier 3 continue de réduire la teneur permise en soufre des carburants automobiles. De plus, la corrosion attribuable au raffinage est un problème important et très coûteux. Ces modifications ont des répercussions, et il est plus important que jamais auparavant de tirer parti de la solution la plus fiable et la plus précise pour obtenir les meilleures données qui soient. La solution de XOS est Sindie +Cl.

À propos de XOS

XOS est un fabricant de premier plan dans le domaine des analyseurs rayon X à applications spécifiques offrant des solutions d'analyse élémentaire qui améliorent la sécurité publique et l'efficacité de la clientèle dans des secteurs comme le pétrole, les produits de consommation et la conformité environnementale. Du côté des applications du pétrole, XOS offre des analyseurs portables pour laboratoires et procédés d'une précision inégalée par l'action d'un simple bouton. XOS offre aussi des analyseurs pour la détection d'éléments toxiques dans les produits de consommation et dans l'environnement. Les sous-systèmes OEM et les systèmes optiques d'avant-garde de XOS peuvent améliorer la précision, la rapidité et la résolution spatiale tout en réduisant la taille, la complexité et le coût que représente un tel instrument. XOS : better analysis counts. www.xos.com.

