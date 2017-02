Moins cher à la dizaine - Maintenant 6 $ par traversée pour les automobilistes aux traverses de Québec et de Sorel-Tracy







QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Désireuse d'augmenter l'achalandage de la part des automobilistes, la Société des traversiers du Québec (STQ) baisse le prix d'une traversée à 6 $ pour le véhicule et son conducteur, lors de l'achat de 10 passages ou plus, ce qui représente une économie supplémentaire de 15 % par rapport au tarif actuel. Ce tarif sera offert à compter du 27 février 2017, aux traverses de Québec et de Sorel-Tracy. Grâce à ce tarif révisé, le service de traversiers est encore plus accessible et abordable pour les automobilistes.

Cette initiative commerciale s'inscrit dans l'une des orientations du Plan stratégique 2014-2018 de la Société des traversiers du Québec qui vise à améliorer l'expérience client. «?Les automobilistes et les travailleurs pourront profiter de ces liens maritimes efficaces afin d'améliorer leur qualité de vie?au quotidien?», a mentionné M. Jocelyn Fortier, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec.

Rappelons que la traverse Québec-Lévis offre des départs à toutes les 20 ou 30 minutes selon la saison et qu'elle réalise plus de 25?000 traversées annuellement, transportant plus de 347?000 véhicules et 1,7 million de passagers à bord de ses navires, les Alphonse-Desjardins et Lomer-Gouin. De son côté la traverse Sorel-Tracy?Saint-Ignace-de-Loyola offre des départs toutes les 30 minutes et elle réalise plus de 25?000 traversées annuellement, transportant plus de 500?000 véhicules et plus de 800?000 passagers à bord de ses navires, les Catherine-Legardeur et Lucien-L.

www.traversiers.com

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 11:09 et diffusé par :