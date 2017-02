L'assureur des Caraïbes Family Guardian choisit EquiSoft pour un projet technologique d'envergure







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - EquiSoft est fière d'annoncer qu'elle a récemment conclu une entente de service pluriannuelle avec la société d'assurance Family Guardian pour implanter la solution d'administration de police d'assurance d'Oracle, un système de pointe qui aidera l'assureur à créer de nouveaux produits et à fournir des services de premier ordre à ses clients.

Grand nom de l'assurance vie et santé aux Bahamas, Family Guardian offre une vaste gamme de produits de placement et d'assurance vie par l'entremise de trois divisions : Ventes et services à domicile, Services financiers, et Assurances vie et santé collectives. La priorité du projet d'intégration et de migration, qui s'échelonnera sur une période de deux à trois ans, portera d'abord sur la division des produits résidentiels et s'étendra plus tard aux autres produits d'assurance individuelle et collective.

Le système Oracle Insurance Policy Administration (OIPA) est une solution qui, à l'aide d'un moteur de règles, se charge de l'établissement des polices d'assurance individuelle ou collective, de leur traitement, de la facturation et des réclamations. Cet investissement revêt une importance stratégique pour Family Guardian, qui consolide ainsi sa position concurrentielle tout en se donnant les moyens de s'adapter rapidement à l'évolution de la réglementation et de la demande de produits.

« Oracle est une marque reconnue à travers le monde, et EquiSoft a fait ses preuves en tant qu'intégrateur OIPA, en plus d'avoir une vaste connaissance du secteur de l'assurance et une expertise pointue en conversion de données, affirme Lyrone Burrows, président de Family Guardian. Nous sommes persuadés d'avoir choisi la meilleure solution pour assurer notre croissance, et le meilleur partenaire pour l'implanter de façon sûre et efficace. »

« Le système OIPA a été testé avec plus de 100 millions de polices, et il est le seul à pouvoir supporter plusieurs branches d'activité sur une même plateforme : assurance vie, rentes, assurance de dommages, assurance santé et produits de placement, explique Luis Romero, fondateur et chef de la direction d'EquiSoft. Nous sommes fiers d'avoir l'équipe d'intégration OIPA la plus grande et la plus expérimentée au monde, et encore plus fiers que Family Guardian nous ait fait confiance pour ce projet, car c'est le premier où nous agissons à la fois comme revendeur et intégrateur de la solution OIPA. Ce projet nous permet aussi de renforcer notre présence dans les Caraïbes où nous avons déjà un solide bassin de clientèle. »

À propos de Family Guardian

Fondée en 1965, Family Guardian aide depuis plus de 50 ans les Bahamiens à préparer leur avenir grâce à la vaste gamme de produits de placement et d'assurance vie qu'elle offre par l'intermédiaire de ses trois divisions : Ventes et services à domicile, Services financiers, et Assurances santé et vie collectives. En plus de ses neuf bureaux de vente à New Providence, à Grand Bahama, aux Abacos, aux Exumas et à Eleuthera, la société compte des représentants à Andros, à Long Island, à Cat Island, à San Salvador et aux Acklins. Family Guardian est une filiale en propriété exclusive de FamGuard Corporation Limited, une société inscrite à la Bahamas International Securities Exchange (BISX). Site Web : www.familyguardian.com.

À propos d'EquiSoft

Fondée en 1994, EquiSoft se spécialise dans la conception et le développement de solutions d'affaires numériques dans les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La société développe et commercialise des applications de première ligne (ÉlémentsAssurance et ÉlémentsPatrimoine) reconnues pour leur interface utilisateur à la fine pointe de l'industrie et leur technologie d'avant-garde, en plus d'agir comme partenaire d'intégration du système OIPA d'Oracle auprès d'une quinzaine d'assureurs dans le monde entier. Pour compléter cette offre unique, EquiSoft propose à ses clients une vaste expérience en migration de données par l'intermédiaire de sa filiale, Universal Conversion Technologies (UCT). Finaliste pour le prix « Outstanding Service Provider » à l'occasion des Insurance Business Awards 2016, EquiSoft est à même de proposer aux institutions financières des solutions clé en main. La société en pleine croissance emploie près de 250 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde. Site Web : www.equisoft.com

