Annonce - IOC Canada pourra réaliser le projet Wabush 3







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Suite à l'approbation d'un investissement de 79 millions de dollars canadiens, la Compagnie minière Iron Ore of Canada (IOC) ira de l'avant avec le projet Wabush 3.

Le projet Wabush 3 permettra de prolonger la vie de la mine, réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la production de concentré et de boulettes de fer de qualité. Wabush 3 est un nouveau puits qui sera exploité dans le cadre des activités minières existantes d'IOC.

Président et chef de la direction chez IOC, Clayton Walker déclare: « Cet investissement axé sur la valeur offrira des avantages considérables pour notre entreprise, nos employés et les collectivités environnantes de Labrador West et Sept Iles pendant de nombreuses années. Il permet de prolonger la durée de vie de la mine et d'offrir des opportunités d'emplois pour le futur. »

« Le projet de la mine Wabush 3 représente la meilleure option pour IOC. Il nous permet en effet d'accéder à du minerai de qualité à faible coût et offre une occasion unique de rendre nos activités plus compétitives tout en réduisant les coûts d'exploitation alors que nous connaissons une période accrue de la volatilité des prix du minerai de fer. »

« Je tiens à remercier tous nos employés, les représentants syndicaux et les membres de la communauté pour leur support constant. Celui-ci contribue à renforcer notre confiance dans la capacité à créer une entreprise durable pour les générations futures. »

La fosse Wabush 3 sera aménagée à proximité de la fosse Luce. IOC a déjà toutes les approbations réglementaires et environnementales nécessaires pour débuter la construction du projet. Celui-ci devrait débuter au deuxième trimestre de 2017. Le premier minerai provenant de l'extraction de la fosse Wabush 3 est attendu au second semestre de 2018 et permettra à IOC d'augmenter sa capacité de production annuelle de 18 millions de tonnes à 23 millions de tonnes.

Wabush 3 sera pleinement intégré aux opérations existantes situées à Labrador City. Il utilisera les installations actuelles d'entretien, de livraison de minerai, de traitement et de gestion des résidus ainsi que les infrastructures actuelles de IOC dans la région.

IOC s'est engagé à moderniser ses actifs et son modèle d'exploitation afin d'assurer une production plus sûre et plus stable et d'être un producteur à faibles coûts de concentrés et de boulettes de fer de qualité pour l'industrie sidérurgique. Il s'est également engagé à devenir la première organisation minière en Amérique du Nord.

