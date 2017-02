Plus de 6000 demandes d'inscription à travers le Québec - Un succès au-delà de toute attente pour ChallengeU?!







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Lancée officiellement le 9 février dernier en présence des ambassadeurs Georges St-Pierre et Steve Bégin, ChallengeU a reçu pas moins de 6250 demandes d'inscription en une semaine, confirmant que cette plateforme techno-éducative qui permet aux décrocheurs de terminer leur secondaire en ligne répond à un besoin réel.

Devant ce vif succès, et afin de continuer d'assurer le service personnalisé qui caractérise ChallengeU, 12 nouveaux employés ont été embauchés pour répondre à la demande!

« De nombreux raccrocheurs courageux et motivés, de tous âges et tous milieux, ont fait les premiers pas pour leur grand retour à l'école! C'est une excellente nouvelle pour eux et pour notre société » a commenté Nicolas Arsenault, le PDG de ChallengeU.

Finir son secondaire sur son cellulaire...

Rappelons que ChallengeU s'adresse aux jeunes de 16 ans et plus ainsi qu'aux adultes qui ont besoin d'apprendre autrement. Permettant de terminer gratuitement ses études secondaires en ligne, ChallengeU combine à merveille toutes les possibilités humaines et numériques d'un apprentissage individualisé où chaque étudiant progresse à son rythme sur l'appareil de son choix (cellulaire, tablette, ordinateur), peu importe où il se trouve. De plus, chaque élève bénéficie d'un professeur dédié à sa réussite grâce à la collaboration des commissions scolaires.

Le 9 février dernier, la légende des arts martiaux mixtes Georges St-Pierre a mis au défi son ami Steve Bégin, ancien joueur des Canadiens de Montréal, de terminer son secondaire avec ChallengeU. Avec seulement un ou deux cours manquants pour décrocher leur diplôme, de nombreux adultes se sont sentis interpellés par le défi. Inspirés par l'enthousiasme et l'engagement de Steve, ils se sont inscrits à la plateforme qui permet de concilier famille, travail et études comme aucune autre solution disponible au Québec.

Pour amorcer un retour à l'école, on visite le challengeu.com/gsp afin de remplir le formulaire d'inscription.

