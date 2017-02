Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières annoncent le lancement d'un bac à sable réglementaire







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM ou nous) ont lancé aujourd'hui un bac à sable réglementaire, dont l'objectif est d'appuyer les entreprises souhaitant offrir des applications, des produits et des services novateurs.

« Ce projet vise à faciliter l'utilisation d'applications, de produits et de services novateurs chez les entreprises au Canada, tout en protégeant adéquatement les investisseurs », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Les demandes, notamment d'inscription à durée limitée, seront examinées de façon coordonnée et flexible afin d'adopter une approche harmonisée à l'échelle pancanadienne pour les différents modèles d'entreprise, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou d'entreprises déjà existantes. Notre capacité à conjuguer et à coordonner nos efforts et notre expertise dans cet environnement en effervescence démontre une fois de plus la souplesse et la proactivité des ACVM », a ajouté Louis Morisset.

Les modèles d'entreprise qui sont réellement novateurs du point de vue du marché canadien seront admissibles au bac à sable réglementaire des ACVM. Nous évaluerons au cas par cas le bien-fondé de chaque modèle, et les entreprises qui s'inscrivent ou qui en sont dispensées seront autorisées à tester leurs produits et services sur l'ensemble du marché canadien.

Parmi les modèles d'entreprise admissibles au bac à sable réglementaire des ACVM, on compte :

les plateformes en ligne, notamment les portails de financement participatif, les prêteurs en ligne, les réseaux d'investisseurs providentiels ou toute autre innovation technologique servant aux activités de courtage ou de conseil en valeurs mobilières;

les modèles d'entreprise effectuant des opérations ou des recommandations grâce à l'intelligence artificielle;

la crypto-monnaie ou les entreprises exploitant la technologie des registres distribués;

les fournisseurs de services de technologie au secteur des valeurs mobilières, comme les services de soutien en matière de risques non liés au client et de conformité (également appelés technologie de gestion de la conformité réglementaire ou regtech).

Les entreprises souhaitant participer au bac à sable réglementaire des ACVM doivent communiquer avec l'autorité en valeurs mobilières de leur territoire, qui évaluera leur admissibilité et les y intégrera si elles offrent une réelle percée technologique pour le secteur des valeurs mobilières. Dans le cadre de ce processus, le personnel des ACVM pourrait exiger un environnement de production, un plan d'affaires, de même que la démonstration des avantages possibles (et des mécanismes d'atténuation des risques) pour les investisseurs.

L'autorité en valeurs mobilières locale peut également fournir, au stade du démarrage, des indications sur l'application des obligations actuelles en vertu de la réglementation des valeurs mobilières, de même que de l'information et du soutien.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Renseignements pour les entreprises :



Province Coordonnées Colombie-Britannique L'équipe des technologies de la BCSC, à l'adresse TechTeam@bcsc.bc.ca Alberta Mark Franko à l'adresse Mark.Franko@asc.ca ou Denise Weeres à l'adresse Denise.Weeres@asc.ca Saskatchewan Dean Murrison à l'adresse dmurrison@sfsc.gov.sk.ca ou Liz Kutarna à l'adresse liz.kutarna@gov.sk.ca Manitoba Chris Besko à l'adresse chris.besko@gov.mb.ca Ontario L'équipe LaunchPad de la CVMO à l'adresse osclaunchpad@osc.gov.on.ca Québec Groupe de travail sur les Fintech à l'adresse fintech@lautorite.qc.ca. Nouveau-Brunswick registration-inscription@fcnb.ca Nouvelle-Écosse Bill Slattery à l'adresse William.Slattery@novascotia.ca

Renseignements pour les médias :



Sylvain Théberge Janice Callbeck Autorité des marchés financiers Office of the Superintendent of Securities 514 940-2176 Île-du-Prince-Édouard

902 368-6288 Kristen Rose

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario John O'Brien 416 593-2336 Office of the Superintendent of Securities,

Terre-Neuve-et-Labrador Nicole Tuncay 709 729-4909 Alberta Securities Commission

403 297-4008 Rhonda Horte

Bureau du surintendant des valeurs mobilières Alison Walker Yukon British Columbia Securities Commission 867 667-5466 604 899-6713



Jeff Mason Jason (Jay) Booth Bureau des valeurs mobilières Commission des valeurs mobilières du Manitoba Nunavut 204 945-1660 867 975-6591



Andrew Nicholson Tom Hall Commission des services financiers et des Bureau du surintendant des valeurs mobilières services aux consommateurs Territoires du Nord-Ouest Nouveau-Brunswick 867 767-9305 506 658-3021



Shannon McMillan David Harrison Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Nova Scotia Securities Commission 306 798-4160 902 424-8586



