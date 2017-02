S'échapper de la vie urbaine grouillante en réservant un village au printemps : Wuzhen lance le calendrier des évènements spéciaux et saisonniers de Wu Village







WUZHEN, Chine, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Wuzhen Tourism Co. Ltd a récemment lancé le calendrier des évènements du printemps 2017 de son lieu de villégiature haut de gamme, Wu Village, axé sur l'amélioration de l'expérience « villageoise » des visiteurs venus du monde entier.

Ce printemps, Wu Village a créé de nouveaux évènements sur le thème de la nature pour que les visiteurs vivent la meilleure expérience de la campagne. Parmi les activités, ils trouveront la cérémonie du thé, la contemplation des fleurs de colza, la cueillette des fraises, le lancer de cerfs-volants, la fabrication d'épouvantails et la cuisine, entre autres.

Ces évènements sont inclus dans les forfaits tout compris de Wu Village, qui prennent en charge le séjour, le transport, les repas, le divertissement et les achats pour tous les visiteurs, qui peuvent réserver le village dans son ensemble pour choisir parmi plus de 30 activités gratuites pendant leur séjour. Cela leur donnera l'occasion de respirer profondément l'air de la campagne, de découvrir les loisirs et l'agriculture à la mode, d'être en immersion dans l'expérience villageoise, de faire découvrir l'agriculture aux enfants et de participer à différents programmes culinaires.

Situé à 500 mètres de Wuzhen, dans la partie septentrionale de la zone pittoresque de l'ouest de Wuzhen où se concentrent beaucoup des attractions les plus célèbres de la ville, Wu Village est un complexe haut de gamme pour les villageois qui préserve le mode de vie rural traditionnel mené le long du Grand Canal au siècle dernier dans le Sud de la Chine.

Entourées par des cours d'eau, des jardins et des étangs, la plupart des vieilles maisons ont une structure à deux étages, qui y est appelée « zutuan » (groupe). Les maisons d'hôtes, remplies de souvenirs nostalgiques chinois, sont placées sous des thèmes différents : la famille des pêcheurs, les moulins à blé, la route du vin, le bambou, la récolte, les époques de rééducation et le verger des pêchers. Tout cela créé une expérience de vie unique de Wu Village.

Yao Jie, président adjoint de Wuzhen Tourism Co. Ltd, a expliqué que Wu Village est un tout nouveau village de villégiature qui offre une toute nouvelle expérience d'éco-tourisme haut de gamme mettant en valeur les patrimoines culturels. « Le calendrier des évènements du printemps 2017 offrira un séjour 'villageois' plus heureux et plus détendu à tous nos visiteurs. »

Pour en savoir plus sur les détails des activités et faire des réservations, veuillez visiter http://www.ewuzhen.com/.

À propos de Wuzhen

Située à 1 h 30 de route de Shanghai, Wuzhen est l'un des meilleurs lieux de vacances en Chine. C'est une ville d'eau reconnue pour ses éminents patrimoines culturels. En plus de l'art traditionnel et de paysages bien conservés remontant à 1 300 ans, Wuzhen se consacre également à lancer des expositions et des évènements culturels et artistiques modernes, notamment le Wuzhen Theatre Festival (Festival de théâtre) et le Wuzhen International Contemporary Art Exhibition (exposition internationale d'art contemporain) afin de promouvoir les échanges et la communication culturels internationaux.

