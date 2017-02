Donnez des milles Aéroplan lors des Journées d'égalisation des milles et nous doublerons la mise







Nous doublons les milles versés à nos 10 partenaires caritatifs

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aéroplan a annoncé aujourd'hui qu'elle doublerait chaque don de milles fait par un membre à l'une des dix oeuvres caritatives partenaires du programme de dons pour les membres Aéroplan lors de ses Journées d'égalisation des milles. Il s'agit d'un moyen facile pour les membres de doubler leur contribution à de fantastiques organismes caritatifs canadiens, puisque pour chaque mille versé, Aéroplan en versera un à son tour, jusqu'à concurrence de 500 000 milles par partenaire.

« Depuis que nous avons lancé les Journées d'égalisation des milles en 2010, Aéroplan et ses membres ont donné un total incroyable de 91 millions de milles à nos partenaires caritatifs, souligne John Boynton, chef du marketing chez Aéroplan. Cela démontre à quel point nos membres sont généreux et ont à coeur d'aider leur prochain. Les dons de milles Aéroplan peuvent changer des vies tant au Canada qu'à l'étranger, c'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir les causes chères à nos membres et d'apporter une contribution à long terme. »

Les organismes utilisent ces milles pour réduire les frais de transport aérien, d'hébergement et de location de véhicules associés aux projets qu'ils mènent au Canada et ailleurs dans le monde. Pour donner des milles, les membres n'ont qu'à se rendre au www.aeroplan.com/donnez.

« Le programme de dons pour les membres Aéroplan a contribué de façon majeure à notre succès dans les dernières années », témoigne Lorna Read, directrice de l'exploitation chez War Child Canada. Lorsque nous travaillons dans des zones fragiles et touchées par des conflits, la flexibilité est primordiale, et c'est exactement ce que ce partenariat nous procure. Les milles Aéroplan nous permettent de réduire nos frais de transport, ce qui nous donne la possibilité de nous mobiliser rapidement lorsqu'un conflit éclate et d'intervenir de façon appropriée en fonction des besoins spécifiques des enfants et des communautés sur place. »

Les Journées d'égalisation des milles Aéroplan se tiendront au cours des semaines suivantes :

Fondation Stephen Lewis : Semaine du 27 février au 5 mars - La Fondation Stephen Lewis travaille avec des organismes communautaires qui combattent le VIH et le sida en Afrique en fournissant des soins et de l'aide aux personnes qui sont touchées par ceux-ci, notamment les femmes, les orphelins, les grands-mères, ainsi que les gens qui en sont atteints.

Fondation David Suzuki : Semaine du 27 mars au 2 avril ? La Fondation David Suzuki a pour mission de protéger la diversité de la nature et notre qualité de vie, maintenant et pour l'avenir.

Médecins Sans Frontières : Semaine du 3 au 9 avril - Médecins Sans Frontières fournit de l'aide médicale dans les pays en situation de crise, notamment lors de conflits armés, d'épidémies, de famines ou de désastres naturels comme des inondations et des séismes.

Enactus : Semaine du 15 au 21 mai - Plus important organisme voué au développement du leadership étudiant au Canada, Enactus incite la nouvelle génération à améliorer les conditions de vie de la population canadienne par l'action entrepreneuriale.

We : Semaine du 12 au 18 juin - WE (anciennement Enfants Entraide) est un organisme caritatif qui oeuvre à l'échelle locale et internationale. Il veut donner aux enfants les moyens de changer le monde et collabore avec les communautés pour leur permettre de se sortir de la pauvreté à l'aide d'un modèle de développement global et durable axé sur cinq priorités.

War Child Canada : Semaine du 17 au 23 juillet ? War Child aide les collectivités touchées par la guerre à se reconstruire afin de permettre aux enfants de jouir d'une enfance stable.

Ingénieurs Sans Frontières : Semaine du 18 au 24 septembre - Ingénieurs Sans Frontières Canada investit dans des personnes qui cherchent à créer un monde durable et prospère où les besoins essentiels de tous sont comblés et où chacun peut s'épanouir pleinement.

Vétérinaires Sans Frontières : Semaine du 2 au 8 octobre - Vétérinaires Sans Frontières Canada travaille à favoriser la bonne santé des animaux, des personnes et de l'environnement dans lequel ils vivent.

MusiCompte : Semaine du 20 au 26 novembre ? MusiCompte a pour mission d'assurer aux enfants canadiens l'accès à des programmes de musique dans leur école et dans leur communauté. Elle s'affaire par-dessus tout à fournir des instruments de musique aux plus défavorisés d'entre eux.

Fondation Air Canada : Semaine du 4 au 10 décembre ? Grâce à son Programme de transport hospitalier, la Fondation Air Canada aide les enfants malades à recevoir des soins médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité, leur donnant ainsi accès aux meilleurs traitements possible.

Depuis le lancement du programme en 2006, les membres ont donné plus de 600 millions de milles Aéroplan. Les partenaires du programme de dons pour les membres Aéroplan utilisent les milles Aéroplan pour réduire les frais de transport aérien, d'hébergement et de location de véhicules. De plus, Aéroplan compense la totalité des émissions de carbone produites par les vols que prennent ses partenaires caritatifs en utilisant les milles donnés. Aéroplan donnera aussi un coup de pouce aux initiatives communautaires qui sont chères à ses membres : chaque don réalisé par l'intermédiaire du programme de dons pour les membres Aéroplan sera bonifié de 10 %. Cela s'applique à tous les dons provenant de tous les comptes, en tout temps. De leur côté, les membres Aéroplan peuvent donner automatiquement 2 % de tous les milles qu'ils accumulent au partenaire caritatif de leur choix. Les membres qui souhaitent adhérer au don automatique peuvent le faire en accédant à leur profil sur aeroplan.com : ils n'ont ensuite qu'à choisir l'option de don et le partenaire caritatif qu'ils veulent soutenir. Enfin, les membres peuvent donner des milles à plus de 300 organismes locaux. Pour en savoir plus, visitez le site web : www.aeroplan.com/donnez.

