Cinq finalistes prêts à participer à l'événement #DisruptMining

Points saillants du communiqué :

Les cinq finalistes qui présenteront leur technologie révolutionnaire dans un format du type « Dans l'oeil du dragon » à l'événement #DisruptMining sont : Bio-Mine Ltd. Cementation Canada Inc. Goldspot Discoveries Inc. KORE Geosystems Inc. Tradewind Markets Inc.

Onze demi-finalistes présenteront leur technologie ou leur idée lors de l'exposition #DisruptMining.

Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE: ICG) (OTCQX: ICGQF) (« Integra » ou la « Société ») et Goldcorp Inc. (TSX: G) (NYSE: GG)(« Goldcorp ») ont le plaisir d'annoncer les cinq finalistes et les 11 demi-finalistes de #DisruptMining. Le choix des cinq finalistes et des 11 demi-finalistes a été difficile pour le comité de sélection, compte tenu du nombre de technologies et d'idées révolutionnaires mises de l'avant par les 153 candidats. La finale, à guichet fermé, aura lieu le dimanche 5 mars 2017 au Carlu à Toronto, durant le congrès du Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).

Les cinq finalistes qui présenteront leur technologie révolutionnaire aux juges sous la forme de l'émission « Dans l'oeil du dragon » sont :

Bio-Mine ltée. Utilisant un ensemble croissant d'organismes dits « bio-intelligents », conçu spécialement pour cibler la récupération des métaux et la restauration, cette technologie environnementale innovante peut s'adapter à une minéralogie spécifique dans plusieurs conditions environnementales différentes. Fondée et dirigée par le responsable de cette découverte, Vasu Appanna, Ph. D., professeur et ancien doyen des Sciences et de la Technologie de l'Université Laurentienne, et Kurtis Vanwallegham, Bio-Mine est prête à propulser le secteur de la récupération et de la restauration minière vers son objectif difficile à atteindre et ultime d'« empreinte zéro ».

Cementation Canada inc. En combinant des technologies existantes et éprouvées en matière de concassage, pompage de boues et de minerai broyés, Cementation a démontré la faisabilité d'un modèle de système de levage par injection qui éliminerait le recours au levage dans le puits de production de la mine ou au transport par camion, puisque le transport du minerai vers la surface utiliserait un circuit de conduites alimentées par des pompes. La technologie est adaptable à toutes les méthodes d'extraction minières et pourrait substantiellement réduire la consommation d'énergie et les exigences quant à la ventilation. L'équipe de Cementation « bâtit des mines », de la conception jusqu'à la construction. Cette invention a le potentiel de révolutionner le développement minier sous terre au bénéfice de toute l'industrie.

Goldspot Discoveries a développé un algorithme d'apprentissage automatique (un sous-domaine de d'apprentissage-machine) capable d'améliorer grandement l'établissement de cibles en exploration minérale à l'échelle régionale et locale. Goldspot Discoveries révolutionne le modèle de décision d'investissement. L'utilisation de l'algorithme de Goldspot pour jalonner des terrains, acquérir des projets ou des redevances et investir sur les marchés en vue de créer un portefeuille d'actifs, avec un risque relatif le plus avantageux. Dirigé par des experts de l'industrie chevronnés ayant des compétences financières et techniques, l'équipe dispose d'un avantage technique unique conçu par Data Miners, la prochaine génération de génies de l'industrie minière, second au Défi Ruée vers l'or d'Integra en 2016.

Kore Geosystems inc. Le véritable pouvoir de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle ne peut se révéler qu'avec des données robustes et de grande qualité. Kore prévoit l'installation d'instruments dans l'appareil de forage pour permettre une prise de données automatique et en temps réel, devançant les échéanciers des multiples étapes d'exploitation minière et favorisant une prise de décision plus rapide. L'équipe de Korwe, Vince Gerrie, Aaron Maher, Sebastian D. Goodfellow, Chris Drielsma, Patrick Hooker et Chris Lane, rassemble des années de savoir-faire en géologie, en géophysique, en ingénierie logicielle et en développement technologique.

. Le véritable pouvoir de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle ne peut se révéler qu'avec des données robustes et de grande qualité. Kore prévoit l'installation d'instruments dans l'appareil de forage pour permettre une prise de données automatique et en temps réel, devançant les échéanciers des multiples étapes d'exploitation minière et favorisant une prise de décision plus rapide. L'équipe de Korwe, Vince Gerrie, Aaron Maher, Sebastian D. Goodfellow, Chris Drielsma, Patrick Hooker et Chris Lane, rassemble des années de savoir-faire en géologie, en géophysique, en ingénierie logicielle et en développement technologique. TradeWind Markets Inc. est une nouvelle plate-forme électronique de négociation, de règlement et de garde des lingots d'or. TradeWind Markets utilise une combinaison de technologie de registres (« blockchain ») et de technologie d'échange pour déverrouiller la fonctionnalité des lingots d'or dans la voûte d'une entité gouvernementales du G7. L'entreprise est un partenariat entre IEX (Investors Exchange), un marché boursier équitable, simple et transparent, et Sprott Asset Management, un leader reconnu mondialement en investissement de métaux précieux.

« Félicitations à Integra Gold, à Goldcorp et aux cinq finalistes à ce défi de l'innovation. Les efforts de cette industrie pour mettre en avant de nouvelles idées et appuyer des approches novatrices en vue d'une performance environnementale plus solide et d'une meilleure productivité feront en sorte que l'industrie minière au Canada demeura une source d'emplois et de possibilités pour les générations à venir », déclare l'honorable James Gordon Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada.

Le sort des cinq finalistes sera entre les mains de David Harquail, chef de la direction, Franco-Nevada Corporation; de Robert Herjavec, chef de la direction, Groupe Herjavec, juge à l'émission Shark Tank au réseau américain ABC; de Rob McEwen, président et chef de la direction, McEwen Mining; de Todd White, chef des opérations, Goldcorp inc.; de Bernadette Wightman, présidente, Cisco Canada. Chaque finaliste disposera de cinq minutes pour présenter et défendre son idée au jury et démontrer comment son idée ou sa technologie a le potentiel de révolutionner le secteur minier. Les juges auront ensuite deux minutes pour réagir et poser des questions.

Goldcorp, qui sera représenté par le juge Todd White, s'est engagé à remettre un prix de 1 000 000 $ pour une validation de principe à l'une de ses mines ou pour investir dans les technologies gagnantes. Les quatre autres juges représenteront 100 000 $ chacun. Après chaque présentation, tous les juges auront la possibilité d'inviter le finaliste à la salle de négociation pour négocier un investissement.

L'exposition #DisruptMining

En plus des cinq finalistes, 11 demi-finalistes ont été choisis pour l'exposition #DisruptMining. Cette exposition aura lieu le 5 mars 2017, de 14 h à 16 h HNE au Carlu à Toronto. Pour s'inscrire à l'exposition #DisruptMining, cliquez ici : https://www.eventbrite.ca/e/disruptmining-day-expo-tickets-31528270907

Les 11 demi-finalistes qui seront présents à l'exposition sont :

Acoustic Zoom Inc.

BGC Engineering Inc.

Dundee Sustainable Technologies

GeoLEARN

GroundTruth Exploration Inc.

Heads Up Display Inc.

Objectivity.ca

Minrail Inc.

New Mining Solutions

Scanimetrics Inc.

YieldPoint Inc.

Integra Gold et Goldcorp souhaitent remercier les généreux commanditaires de #DisruptMining : le commanditaire en titre, Raymond James, et les commanditaires de l'évènement, Macquarie et BMO.

À propos de #DisruptMining

#DisruptMining est un événement de marque qui aura lieu dans le cadre du congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (« PDAC ») et qui mettra en vedette des technologies révolutionnaires et exponentielles qui présentent un potentiel de transformer l'avenir du secteur minier, de l'exploration et la découverte jusqu'à la production et l'automatisation, en passant par le financement, la commercialisation et le développement durable.

Les candidats choisis pour participer à l'exposition sur l'innovation, et les cinq finalistes sélectionnés pour l'événement en direct #DisruptMining, ont été avisés le 6 février 2017.

Les frais de déplacement et d'hébergement pour les cinq finalistes retenus pour la finale en direct du type « Dans l'oeil du dragon » seront pris en charge par les organisateurs de #DisruptMining.

Les recettes nettes des parrainages et des ventes de billets pour la finale en direct de l'événement #DisruptMining seront remises à des organismes caritatifs et utilisées pour créer des bourses visant à stimuler l'innovation dans le secteur minier.

Lien vers la vidéo promotionnelle de l'événement #DisruptMining : https://vimeo.com/195817154

À propos d'Integra Gold Corp. www.integragold.com

Integra est une société d'exploration aurifère qui possède des projets à Val-d'Or, au Québec, l'une des meilleures régions minières au monde. Les principales activités de la Société concernent le projet à haute teneur Lamaque.

À propos de Goldcorp Inc. www.goldcorp.com

Goldcorp est un grand producteur d'or attaché aux pratiques minières responsables, avec une production sécuritaire à faible coût issue d'un portefeuille de mines de grande qualité.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong

Président et chef de la direction

La Bourse de croissance TSX ainsi que son fournisseur de services règlementaires (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Au cours de l'élaboration des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, la Société a appliqué certains facteurs et hypothèses qui sont fondés sur ses convictions actuelles ainsi que sur les hypothèses formulées par la Société et les informations qui lui sont actuellement disponibles, y compris que la Société sera en mesure d'obtenir les approbations gouvernementales et autres autorisations règlementaires requises pour clôturer le placement privé et les activités d'exploration prévues par la Société, que la Société sera en mesure de clôturer le placement privé, que la Société sera en mesure de se procurer le personnel, l'équipement et les fournitures requises pour ses activités d'exploration en quantité suffisante et au moment opportun, et que les résultats réels des activités d'exploration seront conformes aux attentes de la direction. Bien que la Société considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction des informations dont elle dispose actuellement, celles-ci peuvent se révéler inexactes, et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres, que le placement privé ne sera pas clôturé, que les résultats réels des activités d'exploration de la Société seront différents de ceux attendus par la direction, et que la Société ne sera pas en mesure d'obtenir ou subira des délais avant d'obtenir les autorisations gouvernementales requises ou encore qu'elle sera incapable de se procurer l'équipement et les fournitures requises en quantité suffisante et au moment opportun. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention, et décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé par la loi.

