Déglaçage printanier sur le lac Saint-Pierre et ses environs

La Garde côtière canadienne avise les personnes qui habitent ou fréquentent les secteurs situés à l'est du pont Laviolette, à Trois-Rivières et les rives du lac Saint-Pierre, qu'elle commencera ses activités de déglaçage printanier sur les rives sud et nord du lac Saint-Pierre et dans les secteurs de Bécancour et de Gentilly, dès le 23 février prochain. La date peut changer sans préavis et la Garde côtière note que le déglaçage pourrait commencer après cette date, selon les besoins opérationnels ou les conditions météorologiques du moment.

Ces activités annuelles ont pour but de dégager les embouchures des affluents de leurs glaces et ainsi prévenir les embâcles et les inondations susceptibles de se produire lors de la débâcle du printemps. Le déglaçage sera effectué par le brise-glace NGCC Amundsen et les aéroglisseurs NGCC Mamilossa ou NGCC Sipu Muin de la Garde côtière canadienne.

La Garde côtière canadienne recommande fortement aux promeneurs, pêcheurs et motoneigistes de ne pas rester sur la glace lorsqu'ils apercevront le brise-glace ou les aéroglisseurs dans les environs. Des mouvements de glace peuvent en effet se produire et présenter un réel danger pour toute personne se trouvant dans les environs. Les personnes qui ont laissé des installations ou du matériel sur la glace doivent les rapporter sur la rive avant le début des opérations.

Le Amundsen est reconnaissable à sa coque rouge ornée au centre d'une bande transversale blanche et à sa cheminée blanche arborant une feuille d'érable. Le Mamilossa et le Sipu Muin sont des véhicules à coussin d'air dont les moteurs font un bruit qui s'apparente à celui d'un avion.

