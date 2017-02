Un calculateur de rendement des fraisières maintenant disponible sur iPhone et Android







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec (APFFQ) et l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) ont dévoilé aujourd'hui, dans le cadre de l'assemblée générale annuelle de l'AFPPQ, une application pour téléphones intelligents simple et précise permettant de prévoir 21 jours à l'avance les rendements des champs de fraises.

L'outil, reposant sur un modèle développé par l'IRDA entre 2011 et 2015, établit des prévisions à partir du nombre de fruits verts comptés sur 60 plants sélectionnés au hasard dans un champ donné. Répondant en quelque sorte au principe du « juste-à-temps » qui fait la renommée de Toyota depuis des décennies, le calculateur de l'IRDA facilite donc la mise en marché des produits et permet une meilleure coordination avec les réseaux de distribution.

« En pouvant connaître trois semaines à l'avance leurs volumes de production, nos membres augmentent leurs chances d'obtenir le juste prix pour leurs fruits et les épiciers peuvent plus facilement planifier leurs approvisionnements et promotions en fonction des quantités produites localement. Il s'agit d'une avancée majeure pour donner aux fraises québécoises toute la place qui leur revient sur les tablettes », s'est félicité monsieur David Lemire, président de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

« Ce produit moderne illustre parfaitement une collaboration étroite entre l'IRDA et une fédération de producteurs proactive et soucieuse d'accroître la rentabilité des entreprises de ses membres », a pour sa part souligné monsieur Georges Archambault, président et chef de la direction de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement.

L'application « Prévisions - APFFQ » est téléchargeable gratuitement à partir de l'App Store et de Google Play Store. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du MAPAQ dans le cadre du Programme de développement sectoriel.

À propos de l'IRDA

L'IRDA est une corporation de recherche à but non lucratif qui a pour mission de réaliser des activités de recherche, de développement et de transfert en agroenvironnement visant à favoriser l'innovation en agriculture, dans une perspective de développement durable. Chaque année, l'IRDA travaille sur une centaine de projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche.

À propos de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec

Plus important producteur de fraises au Canada et troisième joueur en Amérique du Nord, le Québec compte 550 entreprises regroupées sous l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Que ce soit en épicerie, au kiosque à la ferme ou à l'autocueillette, la marque Les Fraîches du Québec identifie et unit les producteurs de fraises et framboises qui cultivent la terre dans toutes les régions afin d'offrir aux plus gourmands des petits fruits d'une fraîcheur et d'un goût exceptionnels.

