Développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence - Québec accorde plus de 310 000 $ pour soutenir l'industrie des systèmes électroniques







BROMONT, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a attribué une aide financière de 310 750 $ au Centre de collaboration MiQro Innovation (C2MI) pour la poursuite des activités du créneau d'excellence de l'Industrie des systèmes électroniques du Québec (CISEQ) et pour la mise en place d'une plateforme virtuelle permettant de répertorier les entreprises du secteur de la microélectronique.

C'est ce qui a été confirmé par la vice?première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, et par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois.

Le CISEQ regroupe les entreprises du secteur de l'électronique situées dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie et qui évoluent dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits informatiques et électroniques.

Le C2MI, organisme qui héberge le CISEQ, mettra en place une plateforme virtuelle permettant de répertorier les entreprises du secteur de la microélectronique, de préciser leurs besoins, d'accroître la visibilité du secteur et de faciliter les maillages entre les entreprises du créneau. Cette plateforme, qui réunira plus de 400 entreprises, sera opérationnelle en mars 2017.

L'aide gouvernementale, attribuée par l'entremise du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence, s'inscrit dans les objectifs de la démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement), qui favorise le regroupement d'industriels d'une même région ayant une vision commune de leur secteur d'activité et contribuant à l'élaboration d'une stratégie à long terme pour le mettre en valeur.

Citations :

« Les créneaux d'excellence sont constitués par et pour nos entrepreneurs, afin qu'ils puissent réaliser le plein potentiel économique d'un secteur d'activité pour lequel une région présente des avantages distinctifs; ils sont donc de puissants catalyseurs. L'industrie des systèmes électroniques représente un marché à fort potentiel de croissance très important pour le Québec, parce qu'elle joue un rôle prépondérant dans tous les secteurs clés de notre économie. ».

Lise Thériault, vice?première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le marché des systèmes électroniques offre plusieurs possibilités à l'ensemble des entreprises de la microélectronique, et ce nouveau portail d'affaires permettra de consolider le secteur. Avec cette plateforme collaborative, les entreprises pourront faire connaître leur offre de produits et services, valoriser leurs innovations, conclure des partenariats technologiques et participer à des appels d'offres et soumissions au Québec et à l'international. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet structurant et porteur pour les régions de la Montérégie et de l'Estrie. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Faits saillants :

Basé à Bromont , le C2MI est un centre international de collaboration et d'innovation spécialisé dans les microsystèmes électromécaniques et l'encapsulation. Il représente un maillon essentiel entre la recherche appliquée et la commercialisation de produits microélectroniques. Le centre est doté d'équipements de pointe dans les domaines suivants : les microsystèmes électromécaniques, l'encapsulation avancée, les tests et inspections, les tests de fiabilité et de caractérisation et l'analyse des défaillances.

La démarche ACCORD est une priorité de l'action gouvernementale qui vise à dynamiser l'économie des régions du Québec. Cette démarche s'appuie sur les forces régionales, sur la mobilisation et sur le dynamisme des gens d'affaires en région ainsi que sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec.

