CNH Industrial participe au Business Forum Chine-Italie à Beijing







LONDRES, le 23 février 2017 /PRNewswire/ -- CNH Industrial (NYSE : CNHI / MI : CNHI) a été invitée à participer à la quatrième édition du Business Forum Chine-Italie qui s'est déroulé hier, le 22 février, au Palais de l'Assemblée du Peuple à Beijing, en Chine. Le forum de cette année a été marqué par la présence de Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, et de Sergio Mattarella, le Président de l'Italie, qui ont tous deux fait des allocutions. De nombreux fonctionnaires de haut rang venus des deux pays étaient également présents, parmi lesquels le sous-secrétaire italien au Développement économique Ivan Scalfarotto et son homologue chinois, Zhou Xiaoyan, Directeur Général du MOFCOM, Ministère du Commerce de la République populaire de Chine.

Créée en janvier 2014, le forum de cette année a permis d'organiser un grand nombre de rencontres entre les sociétés venues des deux pays pour discuter d'éventuelles nouvelles opportunités sur divers marchés tels que ceux des infrastructures, de l'agriculture, de la technologie verte et du développement durable urbain.

En tant qu'acteur industriel majeur sur ces deux marchés et récemment nommé en qualité de membre du Conseil exécutif du forum, CNH Industrial a été convié à participer, représenté par Michele Lombardi, Directeur d'IVECO pour les régions Asie-Pacifique et Président d'IVCEO en Chine. Lombardi a souligné l'importance des relations croissantes entre CNH Industrial et la Chine. CNH Industrial a été l'une des premières entreprises manufacturières étrangères à entrer en Chine avec ses marques Case IH et IVECO et ce pays a toujours occupé une place importante dans leur stratégie mondiale. Case IH est entré sur le marché au début du siècle dernier lorsque les premiers tracteurs ont été importés en Chine, et IVECO a été le premier constructeur de véhicules industriels étranger à s'implanter sur le marché chinois dans les années 1980.

CNH Industrial continue à étendre sa présence et son expertise en Chine à travers des projets axés sur des technologies innovantes et en renforçant sa position de chef de file du marché dans le secteur de l'agriculture avec ses marques Case IH et New Holland Agriculture, ainsi que dans le secteur de la construction avec Case Construction Equipment. Cela s'ajoute à son rôle mondial de pionnier en tant que fournisseur de moyens de transport propres avec les véhicules industriels IVECO et les moteurs éco-énergétiques FPT Industrial, qui incluent une vaste gamme de solutions au gaz naturel.

CNH Industrial reste déterminée à contribuer à l'économie de la Chine en développant davantage ses joint-ventures et en améliorant la productivité dans ses usines de fabrication. La société entend transporter son succès et sa pérennité sur le marché chinois à travers un certain nombre de projets, parmi lesquels la localisation d'investissements dans le développement d'équipements de pointe, la promotion des carburants alternatifs et le développement de la mobilité durable.

CNH Industrial est présente en Chine avec ses marques Case IH, Case Construction Equipment, New Holland Agriculture, IVECO et FPT Industrial à travers six usines, six centres de Recherche et Développement, dont des joint-ventures, et quelques 11 000 employés.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

Contact Presse: Lydie Le Corre Corporate Communications - France CNH Industrial Tel: +33 47 279 667 4

Email: mediarelations@cnhind.com www.cnhindustrial.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/323658/CNH_Industrial___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 10:32 et diffusé par :