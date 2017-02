Dévoilement de la liste de candidats au prix National Business Book Award







TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - La liste préliminaire des candidats au National Business Book Award, l'un des prix littéraires les plus prestigieux du Canada, a été annoncée aujourd'hui par les deux commanditaires, PwC Canada et BMO Groupe financier. Les auteurs sélectionnés seront en lice pour remporter le prix de 30 000 $ qui sera décerné le 24 avril 2017 à l'auteur du meilleur ouvrage canadien sur les affaires publié en 2016.

Cette année, les candidatures couvrent un éventail de sujets qui reflètent les débats qui animent la scène canadienne, soit l'entreprise familiale, le leadership, la désinformation croissante, l'économie et la technologie. Le jury indépendant évalue les candidatures admissibles en fonction de cinq critères, dont l'originalité, la pertinence, l'excellence de l'écriture, la rigueur des recherches et la profondeur des analyses.

Les auteurs sélectionnés pour le National Business Book Award sont :

Frank Appleton , Brewing Revolution: Pioneering the Craft Beer Movement, aux éditions Harbour Publishing. La petite histoire inspirante de l'essor du secteur canadien du microbrassage compose ce mémoire de Frank Appleton , maître-brasseur que plusieurs considèrent comme le père du mouvement des brasseries artisanales au Canada . L'auteur relate ses cinquante ans dans le secteur du brassage, depuis ses tout débuts à sa participation à la création de la première brasserie à domicile et à son regard actuel sur l'industrie du brassage artisanal dans un marché de plus en plus concurrentiel. Frank Appleton a quitté cet univers pour devenir journaliste.





Le jury du National Business Book Award est présidé par Peter Mansbridge, correspondant en chef de CBC Television News. Les autres membres du jury sont Deirdre McMurdy, David Denison, homme d'affaires et président d'Hydro One, Anna Porter, auteure et éditrice, ainsi que l'honorable Pamela Wallin.

Depuis 32 ans, le National Business Book Award célèbre chaque année les auteurs canadiens d'ouvrages de non-fiction exceptionnels portant sur les affaires. Ce prix intéresse non seulement le monde des affaires canadien, mais également des éditeurs, auteurs, journalistes, chercheurs, économistes et dirigeants d'entreprises du monde entier.

Le lauréat du National Business Book Award sera annoncé le 24 avril 2017 dans le cadre d'un événement organisé à Toronto par PwC Canada et BMO Groupe financier.

L'an dernier, le National Business Book Award avait été remis à Jacquie McNish et Sean Silcoff pour leur ouvrage Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of Blackberry.

Suivez-nous sur Twitter @NBBAward et visitez le site www.nbbaward.com pour en savoir davantage.

