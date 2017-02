La Ville de Montréal investit plus de 224 000$ dans des projets de 56 organismes montréalais en faveur de la lutte contre la discrimination et le racisme







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À sa séance hebdomadaire, le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé l'octroi de 224 381$ à 56 organismes communautaires montréalais pour la réalisation de projets favorisant le vivre-ensemble parmi la population montréalaise. De ce nombre, 31 organismes, non soutenus en 2016, reçoivent un soutien financier annuel non récurrent dans le cadre de l'édition 2017 du Programme Montréal Interculturel (PMI).

Les projets de la dernière édition du PMI sont variés et touchent diverses tranches de la population dans des quartiers où la diversité culturelle est particulièrement vivante. À titre d'exemple, des projets favorisant l'usage du français sont développés travers des ateliers de cuisine ou encore des ateliers interculturels sur la gestion des matières résiduelles. « Montréal travaille depuis des années pour rendre concret le vivre-ensemble parmi ses citoyens et ses citoyennes de toutes origines. Si notre ville est synonyme de solidarité et d'ouverture, c'est grâce notamment à toutes les initiatives et les projets que déploient nos partenaires du milieu communautaire oeuvrant dans le domaine des relations interculturelles et auxquels nous accordons un soutien financier pour leur action soutenue et novatrice », a déclaré le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre.

« Les projets qui ont été acceptés dans le Programme Montréal Interculturel visent à développer des liens de solidarité et à multiplier les échanges conviviaux dans divers quartiers montréalais, en plus de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux effets négatifs du racisme et de la discrimination sur l'accueil et la qualité de vie de tous les Montréalais d'origines diverses », a ajouté monsieur Dimitrios Jim Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'engagement de Montréal à la lutte contre le racisme

Le Programme Montréal Interculturel a été créé en 2003 en vue de soutenir des projets contribuant à la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de relations interculturelles dans une perspective de lutte contre la discrimination et le racisme. Rappelons que Montréal combat la discrimination sous toutes ses formes selon les engagements énoncés dans la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale de 1989, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion, adoptée en 2004 par le conseil municipal, et la Charte montréalaise des droits et responsabilités adoptée en 2005. La Ville est également membre de la Coalition des municipalités canadiennes contre le racisme et participe à la Coalition internationale des villes contre le racisme sous l'égide de l'UNESCO depuis 2006.

