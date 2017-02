Disparition de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques - L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal s'oppose à la réduction du poids politique des députés de Montréal







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal s'oppose au projet de refonte de la carte électorale proposé par le Directeur général des élections du Québec fusionnant les circonscriptions de Saint-Marie-Saint-Jacques et de Westmount-Saint-Louis.

« Les spécificités des quartiers de Montréal sont aussi importantes que celles des régions du Québec. Le quartier Centre-Sud du comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques est l'un des plus défavorisés de la métropole alors que Westmount, un des plus favorisés de l'île. La population de Montréal est en croissance et les circonscriptions montréalaises comptent déjà parmi celles ayant le plus grand nombre d'électrices et d'électeurs au Québec. Le vote d'une citoyenne ou d'un citoyen doit avoir le même poids relatif où qu'il soit. De plus, les défis liés à la pauvreté, la scolarisation, le logement social et l'emploi, pour ne nommer que ceux-ci, sont nombreux dans le Centre-Sud et nécessitent l'apport d'une ou d'un député de ce quartier », de commenter madame Catherine Renaud, présidente de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal.

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 9 000 enseignantes et enseignants de la Commission scolaire de Montréal ainsi que le personnel de l'École Peter Hall et du Centre Académique Fournier.

