Une enquête mène au démantèlement d'immenses réseaux de trafic de drogues et d'armes







18 personnes accusées; saisies de fentanyl et d'armes

VAUGHAN, ON, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Plusieurs résidents de l'Ontario et du Québec font face à de nombreuses accusations à la suite d'une enquête multiterritoriale sur le trafic d'armes à feu et de drogues illégales en Ontario, au Québec et aux États-Unis.

Le projet SILKSTONE a commencé par une enquête de haute importance du Bureau de la lutte contre le crime organisé (BLCO) ciblant différentes organisations criminelles impliquées dans le trafic de drogues et d'armes le long du corridor de l'autoroute 401, entre la région du grand Toronto et Montréal (Québec), et à travers la région de Belleville/baie de Quinte. L'enquête a également mené à la découverte d'activités de trafic de drogues en direction et en provenance des États-Unis.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, Rick BARNUM, sous-commissaire de la Police provinciale de l'Ontario, ainsi que des représentants des organismes partenaires du projet ont dévoilé des détails de l'enquête et montré quelques éléments de preuve saisis durant l'opération qui a duré 18 mois. Le projet SILKSTONE a été mené par le BLCO de la Police provinciale en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec, le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue (DEA). L'équipe d'enquête a aussi obtenu le soutien du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Des membres de l'Équipe d'intervention en cas d'urgence de la Police provinciale, du BLCO, de l'unité tactique et de secours du service de police régional de Peel et du groupe de travail d'urgence du Service de police de Toronto ont offert leur soutien lors de l'exécution des mandats de perquisition. Plusieurs mandats de perquisition ont été exécutés plus tôt cette semaine dans la région sud-est de l'Ontario, celle du grand Toronto et à Montréal (Québec).

Au cours de l'enquête, les efforts conjoints de l'équipe du projet ont mené à la saisie de 11 500 comprimés comportant du fentanyl, 8 kg de cocaïne, 7,5 kg de MDMA (ecstasy), 260 g de méthamphétamine, 7 200 plants de marijuana issus de culture intérieure, 180 lb de bourgeons de marijuana traités, des caisses de vapoteurs au THC connus sous le nom de joints « Juju », ainsi que de l'équipement et d'autres accessoires liés aux drogues. Les enquêteurs du projet SILKSTONE ont saisi 23 armes à feu incluant 3 pistolets et 20 armes d'épaule, 69 000,00 $ en devises canadiennes et 500,00 $ en devises américaines, des jetons de casino pour une valeur de 50 000,00 $, de l'équipement et du matériel pour une opération de création de fausses cartes d'identité, des détecteurs de radiofréquence et des articles affichant les couleurs d'une bande de motards criminalisée. De plus, 4 véhicules, une remorque fermée et une motoneige ont été saisis à titre de biens infractionnels.

La Police provinciale a accusé 18 personnes sous 81 chefs, notamment en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Code criminel du Canada. (Voir PROJECT SILKSTONE -- ADDENDUM OF CHARGED PERSONS sur la page Media Resources Page - en anglais)

Toutes les personnes accusées ont été placées en détention suite à leur arrestation et elles devraient comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Belleville à différentes dates et heures. L'enquête se poursuit.

POUR EN SAVOIR PLUS

Des ressources médiatiques, notamment des photos numériques de certains des éléments de preuve saisis et une carte, sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : Media Resources Page. (www.opp.ca/media/silkstone - en anglais)

La Police provinciale diffusera aussi une série de vidéos portant spécifiquement sur cette enquête dans les prochains jours. Les médias seront avisés par voie de communiqué lorsque ces vidéos seront disponibles.

Pour en savoir plus sur les dangers du fentanyl et les remèdes à court terme, nous invitons la population à visiter le site www.facethefentanyl.ca (en anglais), mis en ligne dans le cadre d'une campagne de sensibilisation soutenue par l'Association des chefs de police de l'Ontario.

Le Bureau de la lutte contre le crime organisé (BLCO) de la Police provinciale a pour mandat d'oeuvrer avec ses partenaires en vue de contribuer au démantèlement et à la suppression des activités criminelles, qui ont des répercussions sur les citoyens de l'Ontario. Le BLCO fournit des ressources humaines et un soutien opérationnel pour appuyer les enquêtes menées à l'échelle provinciale, nationale et internationale, en collaboration avec les organismes d'application de la loi du monde entier.

CITATION

« En démantelant une opération criminelle de cette envergure, nous avons littéralement supprimé 11 000 "doses de mort" de fentanyl et plusieurs armes à feu illégales qui auraient pu causer la mort de membres de nos communautés. Encore une fois, le projet SILKSTONE démontre à quel point les organismes d'application de la loi sont efficaces lorsqu'ils unissent leurs efforts pour contrer la criminalité. Les dirigeants des services de police du Canada lancent aux criminels un message très clair : peu importe les territoires de juridiction, la police continuera d'identifier et de pourchasser agressivement les individus qui représentent une menace pour la sécurité publique. »- Rick BARNUM, sous-commissaire, Enquêtes et crime organisé de la Police provinciale de l'Ontario

SOURCE Police provinciale de l'Ontario

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 10:00 et diffusé par :