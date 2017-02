Services bancaires en ligne : progression des opérations en ligne et sur mobile







Nouveau volet de l'enquête NETendances 2016

portant sur les services bancaires en ligne

QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Au Québec en 2016, près de 7 Québécois sur 10 ont réalisé des opérations bancaires en ligne ou sur leur téléphone mobile (paiement de factures ou transfert d'argent entre personnes) une progression de 5 points de pourcentage par rapport à notre mesure de 2015. Les adultes âgés entre 25 et 44 ans ainsi que ceux ayant un diplôme universitaire sont plus portés à faire des opérations bancaires sur Internet.

Selon les résultats de l'enquête, la moitié des adultes québécois (53%) ont consulté le site de leur institution financière pour acquérir certains produits, comme par exemple une carte de crédit. Par contre, seulement 1 Québécois sur 10 dit avoir complété en ligne une demande concernant des services bancaires tels que l'ouverture d'un compte ou encore des opérations relatives à des transactions de placement ou de financement autre qu'une demande hypothécaire (carte, marge ou prêt personnel).

« Toujours selon les données de cette enquête, les Québécois sont de plus en plus nombreux (44 % en 2016 comparativement à 37 % en 2015) à ne plus vouloir se déplacer en succursale et sont favorables à une approche multicanale, sauf pour une demande de prêt ou d'hypothèque, pour laquelle ils sont 72% à préférer encore faire affaire avec un conseiller de leur succursale. Malgré cette préférence, la majorité des adultes québécois ont une propension à utiliser les services en ligne pour leurs transactions courantes » affirme Claire Bourget, directrice principale de la recherche marketing au CEFRIO.

Paiement sans contact et paiement mobile

Du côté des achats en magasin, 44 % des Québécois ont utilisé le paiement sans contact (carte de débit et carte de crédit) pour payer leurs achats de moins de 100 $. Les données confirment que cette solution est perçue comme sécuritaire par 60 % des Québécois. Nouvellement introduit au pays, le paiement en magasin à l'aide du mobile demeure peu répandu au Québec puisque seulement 4 % des adultes ayant un téléphone intelligent en ont fait usage au cours de la dernière année pour payer leurs achats. Disponible aux États-Unis depuis plus longtemps, le paiement avec mobile est prisé par 20 % des Américains (Deloitte 2016).

Autres faits saillants

Les jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans sont plus enclins (29 %) à préférer recevoir par courriel des conseils personnalisés de leur institution financière.

La majorité des Québécois (66 %) placent les sites Web des institutions financières parmi les plus sécuritaires.

La plupart des internautes québécois (79 %) jugent l'information sur les sites des institutions financières facile d'accès.

La plupart des Québécois (62 %) font confiance aux sites des institutions financières.

