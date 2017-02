OVH poursuit son développement à l'international avec l'implantation d'un nouveau centre de données aux États-Unis







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - OVH, chef de file européen de l'infonuagique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'un site d'implantation pour son nouveau centre de données aux États-Unis. Situé à Hillsboro, dans l'Oregon, ce bâtiment sera le deuxième centre de données du groupe aux États-Unis après celui de Vint Hill, en Virginie, et le troisième en Amérique du Nord en comptant celui du Canada, à Beauharnois. Ces installations permettront à OVH d'accompagner ses clients -- plus d'un million aujourd'hui -- à l'international et de répondre à la demande croissante en infrastructures TI externalisées partout dans le monde.

D'après les prévisions de 451 Research, les dépenses des entreprises dans les services Cloud s'élèveraient à 21,9 milliards de dollars en 2016 et elles pourraient dépasser les 44,2 milliards de dollars d'ici 2020. Les utilisateurs de Cloud actuels font évoluer leurs environnements informatiques, alors que d'autres entreprises se lancent dans la modernisation de leur infrastructure TI en migrant vers le Cloud pour la première fois. Et concernant ce besoin, le cabinet Global Industry Analysts estime que le marché américain -- évalué à plus de 7,5 milliards de dollars à l'horizon 2020 -- est le plus grand.

OVH tire parti d'une technologie inédite et propriétaire -- le watercooling -- afin de réduire la quantité d'électricité nécessaire au fonctionnement de ses centres de données. Ce système exclusif de refroidissement liquide lui permet de réduire la consommation énergétique de ses serveurs et d'optimiser leur disponibilité et leur efficacité grâce à une technologie performante de transfert de chaleur.

Les centres de données de Vint Hill et de Hillsboro intégreront également cette technologie de refroidissement des serveurs, un avantage majeur sur le marché nord-américain : «?Les principales entreprises de haute technologie s'efforcent depuis des années de parvenir à refroidir leurs centres de données tout en réduisant leur consommation d'énergie,?» déclare Pascal Jaillon, vice président Recherche et Développement d'OVH US. «?Les centres de données traditionnels ont recours à une climatisation forcée coûteuse pour refroidir leurs serveurs. L'innovation d'OVH dans ce domaine n'est que la première d'une longue série sur ce marché en croissance.?»

Associé au site de Vint Hill sur l'autre front littoral, ce nouveau centre de données sur la côte ouest assurera redondance et scalabilité aux entreprises américaines. Situé à seulement 30 kilomètres de Portland, à Hillsboro, le bâtiment accueillera près de 80?000 serveurs sur une superficie de plus de 112 500 pieds carrés. Annoncé en octobre dernier, le centre de données de Vint Hill est d'ores et déjà en construction et le recrutement du personnel est en cours. Pour les entreprises souhaitant se développer aux États-Unis, il est prévu que les premières offres soient disponibles dès cet été depuis le centre de données de Vint Hill.

Au terme de son plan de déploiement, OVH proposera à ses clients -- plus d'un million aujourd'hui -- un choix de centres de données dans 11 pays sur 4 continents. Avec le centre de données d'Hillsboro, OVH étend son réseau mondial en fibre optique ultra-performant. D'une capacité supérieure à 10 Tbps, celui-ci garantit des temps de latence et un niveau de sécurité optimaux. Afin d'assurer une qualité de service constante, OVH propose 32 points de présence à travers le monde et son réseau mondial de fibre optique s'étend sur des milliers de kilomètres. Une protection anti-DDoS est proposée gratuitement dans chacun de ses nouveaux centres de données.

Rejoignez OVH

OVH recrute plusieurs profils aux États-Unis. Pour découvrir les postes à pourvoir, consultez la page : https://www.ovh.com/us/careers/available-positions/?country=we



OVH participera également à la Foire à l'Emploi du Lord Fairfax Community College Job Fair le 6 mars 2017. Plus d'informations : https://lfcc.edu/

Pour découvrir les offres et les emplacements des centres de données d'OVH, consultez la page : https://www.ovh.com/us/discover/

À propos d'OVH

Spécialiste de l'infonuagique et des infrastructures internet, OVH propose des produits et services innovants, articulés autour de trois univers : serveurs dédiés, cloud public et cloud privé. Depuis sa fondation en 1999, l'entreprise s'est imposée comme le partenaire incontournable de centaines de milliers de professionnels à travers le monde. Ce succès, OVH le doit à un modèle de développement fondé sur l'innovation et la maîtrise complète de la chaîne de l'hébergement, de la production de ses serveurs à la maintenance de ses infrastructures, en passant par l'accompagnement de ses clients. Pour chaque service et chaque solution proposés, OVH est ainsi en mesure de garantir des offres stables et fiables à ses clients, au meilleur rapport qualité/prix. En savoir plus sur OVH www.ovh.com et nous suivre sur Twitter @ovh et @ovh_qc.¸

SOURCE Hébergement OVH Inc.

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 09:53 et diffusé par :