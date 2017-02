Aide financière aux véhicules hors route - Le député Jean Boucher annonce un soutien financier de près de 350 000 $ dans la région du Nord-du-Québec







QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le député d'Ungava, M. Jean Boucher, annonce qu'une aide financière de 349 815 $ est accordée à différents clubs et organismes du Nord-du-Québec pour soutenir l'industrie du véhicule tout-terrain (VTT) et de la motoneige. L'aide accordée au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, permettra aux clubs et aux organismes de renforcer la sécurité des usagers, d'entretenir et de pérenniser les différents sentiers, et d'acquérir de l'équipement.

Ce soutien financier est octroyé dans le cadre des différents programmes d'aide financière en matière de véhicules hors route.

Une aide financière de 155 765 $ est accordée pour la saison 2016-2017 à 3 clubs et organismes de motoneige du Nord-du-Québec pour l'entretien et l'achat d'équipement.





Une aide financière de 194 050 $ est accordée pour la saison 2016-2017 à 4 clubs et organismes de VTT du Nord-du-Québec. 112 720 $ pour l'entretien et l'achat d'équipement. 81 330 $ pour les infrastructures.



« Notre gouvernement est fier de maintenir de tels programmes pour contribuer à la pérennité d'une industrie qui génère des retombées économiques importantes pour les régions du Québec. Avec ces sommes, ces organisations pourront notamment continuer d'entretenir et de développer les réseaux de sentiers de manière plus sécuritaire », a mentionné le ministre Lessard.

« Au fil des ans, l'appui soutenu du gouvernement au développement de la pratique du véhicule hors route dans le Nord-du-Québec s'est avéré un levier économique incontestable. Grâce à ce soutien financier, les adeptes de plein air profiteront d'aménagements de qualité conçus dans le respect de notre environnement qui fait la richesse de nos paysages », a souligné le ministre Blanchette.

« Je salue le travail de ces organisations qui s'investissent et qui contribuent par le fait même à insuffler une formidable vitalité à leur milieu. Je profite de cette occasion pour inviter tous les adeptes de motoneige et de VTT à faire preuve de prudence lors de leurs randonnées », a indiqué le député d'Ungava, Jean Boucher.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 10:00 et diffusé par :