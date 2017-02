Investissement de 60 M$ à Saint-Augustin-de-Desmaures







Dévoilement d'un 7e complexe de Réseau Sélection dans la Capitale-Nationale

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Réseau Sélection, le plus important acteur privé du secteur des complexes résidentiels pour retraités au Canada, s'installe à Saint-Augustin-de-Desmaures. La pelletée de terre officielle a rassemblé des personnalités de la région, dont le Maire de Saint-Augustin, Monsieur Sylvain Juneau, le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Monsieur Joël Godin, de même que plusieurs membres de la communauté d'affaires de Saint-Augustin. Le Sélection St-Augustin, d'une valeur de 60 M$, sera le septième complexe à voir le jour dans la grande région de Québec.

En ajoutant ce 35e complexe sur le territoire québécois, Réseau Sélection comptabilise 10 000 unités au total. Réseau Sélection poursuit sur la lancée de son plan de développement quinquennal de 2 milliards de dollars; à terme, le groupe comptera 18 000 unités.

« Grâce à ce nouveau complexe, Réseau Sélection aura investi plus de 350 M$ pour le développement et la construction de milieux de vie stimulants et sécuritaires pour les retraités », a souligné Gaétan Cormier, premier vice-président, Développement du groupe Réseau Sélection

Entre 2006 et 2011*, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 55 % à Saint-Augustin. « Ce n'est donc pas une surprise si plus d'une centaine de citoyens ont assisté à notre séance d'information qui s'est tenue au Centre communautaire Jean-Marie-Roy », a précisé M. Cormier.

Des résidents heureux

Réseau Sélection a mandaté la firme de sondages SOM pour développer son propre « Indice du bonheur » auprès des résidents de l'ensemble de ses 35 complexes à travers le Québec. L'outil permet d'évaluer la satisfaction des gens à l'égard de leur vie selon 5 critères. Les résultats obtenus par les résidents de Réseau Sélection sont supérieurs à ceux obtenus au Québec, et ce, dans différentes tranches d'âge.







EXTRÊMEMENT SATISFAITS DE LEUR VIE Résidents de Réseau Sélection 52 % Personnes de 65 ans et plus 44 % Personnes de 18 ans et plus 33 %

« Notre motivation vient des gens que nous servons. Notre vision est claire : créer des milieux de vie où les gens peuvent se réaliser. Je crois que ces résultats sont intimement liés à cette vision », a mentionné Richard Nadeau, Chef de la direction financière de Réseau Sélection.

idsanté : l'ADN de Réseau Sélection

idsanté c'est l'ADN distinctif de Réseau Sélection, un mode de vie qui mise sur la prévention en santé et la sensibilisation à l'adoption de saines habitudes de vie au quotidien afin d'améliorer la qualité de vie des aînés en résidence pour « vivre mieux plus longtemps ». Chez Réseau Sélection, idsanté prend vie à travers des programmes d'activités, des conseils basés sur les plus récentes recherches et l'accès à un réseau de professionnels de la santé.

À propos de Réseau Sélection

Premier acteur privé du secteur des complexes pour retraités au Canada, Réseau Sélection développe, construit et gère des complexes depuis plus de 25 ans. Pionnière dans son domaine, l'entreprise bénéficie d'une structure unique au Canada grâce à son intégration verticale; ce qui facilite sa diversification géographique et de produits. Réseau Sélection rassemble aujourd'hui à travers tout le Québec 35 résidences en activité ou en construction. Chaque jour, quelque 3 500 personnes servent près de 10 000 locataires dont 96 % recommanderaient Réseau Sélection.

FICHE TECHNIQUE

EMPLACEMENT Emplacement prisé offrant une vue exceptionnelle

Près du Lac St-Augustin

Près des marchés d'alimentation, des services et des commodités

À l'intersection des rues de l'Hêtrière et Chemin du Coteau

À proximité des parcs, espaces verts, axes routiers, pistes cyclables et de randonnées pédestres INVESTISSEMENT 60 M$ PARTENAIRE Revera Living PRÊTEUR Banque TD COMPLEXE RÉSIDENTIEL 277 unités (du studio au 5 ½), incluant 215 unités locatives, 34 condos-services et 28 unités de soins

7 étages

282 000 pi 2 , dont 200 000 pi 2 d'espace d'hébergement

Espaces communs de 21 000 pi 2 (incluant la zone idsanté)

222 cases de stationnement

Système d'appel d'urgence, de détecteurs de fumée et de chaleur dans les unités SERVICES DE SANTÉ ET DE MIEUX-ÊTRE Personnel infirmier 7j/7

Bureau médical

Pharmacie (comptoir-service)

Piscine

Gymnase

Centre d'esthétique

Salon de coiffure

Zone idsanté AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR Cour intérieure aménagée

Architecte de paysage

Balançoires, jeux de pétanque, espaces verts, jardins ÉCHÉANCIER Fin des travaux : Juillet 2018 ARCHITECTES Pierre Martin Architectes ENTREPRENEUR Groupe CH

SOURCE Réseau Sélection

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 10:01 et diffusé par :