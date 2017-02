La Financière Sun Life présentera la Journée de l'investisseur 2017







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) tiendra la Journée de l'investisseur 2017 à 8 h 30 (heure de l'Est) le jeudi 9 mars 2017, afin de faire le point auprès des investisseurs et des analystes sur le rendement, les objectifs stratégiques, les objectifs financiers et les plans de la Compagnie.

À cette occasion, Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, ainsi que d'autres membres de la haute direction présenteront un exposé.

Pour écouter la webdiffusion en direct et visualiser la présentation qui l'accompagne, rendez-vous à www.sunlife.com/lajourneedelinvestisseur 10 minutes avant le début des présentations. La webdiffusion et les présentations seront archivées sur le site internet de la Compagnie après l'événement.







Date : le jeudi 9 mars 2017





Heure : 8 h 30 - 12 h 30 (heure de l'Est)

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2016, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 903 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Barbara Duroselle Directrice,

communications d'entreprise

Tél. : 514-904-9673

barbara.duroselle@sunlife.com



Renseignements pour les investisseurs :

Greg Dilworth

Vice-président, relations avec les investisseurs

Tél. : 416-979-6230

relations.investisseurs@sunlife.com



