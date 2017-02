Avis aux médias - Rencontre de la CMM avec l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le président de la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de Montréal, M. Denis CODERRE, convie les représentants des médias à un point de presse suite à la rencontre des membres du conseil et de la commission du logement social avec l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada portant sur le logement social et abordable.

Date : Jeudi, 23 février 2017



Heure : vers 11 h 10 (après la rencontre)



Endroit : Communauté métropolitaine de Montréal

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2410

Montréal (Québec) H3A 3L6



Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit plus de 3,9 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

