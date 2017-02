Monarques signe une entente avec Redevances Aurifères Osisko Ltée







/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) a le plaisir d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Ressources X-Ore inc. (« X-Ore ») a conclu une convention d'achat de redevances et une convention de redevances avec Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko ») aux termes desquelles X-Ore a accepté d'octroyer en faveur d'Osisko une redevance de 0,75 % NSR sur l'ensemble de sa propriété Croinor Gold, et ce, en contrepartie d'un paiement total en espèces de 250 000 $. De plus, Osisko souscrira à un total de 1 111 111 unités de Monarques (les « Unités »), au prix de 0,45 $ l'Unité.

Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire du capital social de Monarques et d'un bon de souscription d'actions ordinaires (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son détenteur de souscrire à une action ordinaire du capital social de la Société à un prix de 0,60 $ par action, pour une période de 36 mois suivant la clôture du placement privé.

La Société annonce également que X-Ore a conclu une convention d'achat-vente avec la succession de F.D. Corcoran et David E. Agar (les « Bénéficiaires ») dans le but de racheter une redevance de 0,75 % NSR sur sa propriété Croinor Gold, lequel rachat correspond à 50 % de la redevance qui avait été préalablement octroyée en faveur des Bénéficiaires conformément aux termes d'une convention de redevances conclue le 28 février 2014, telle qu'amendée le 9 avril 2014 (la « Convention de Redevances Existante »). X-Ore acquiert la redevance de 0,75 % NSR en contrepartie du paiement d'une somme de 300 000 $ ainsi que de l'émission de 444 444 actions ordinaires de Monarques à un prix de 0,45 $ l'action ordinaire. La Convention de Redevances Existante prévoyait une royauté de 1,5 % NSR (0,75 % à chacun des Bénéficiaires) sur une partie de la propriété Croinor Gold.

En conséquence de ce qui précède, un total de 1,5 % NSR est présentement en vigueur sur la propriété Croinor Gold.

Les titres émis aux termes du Placement ne sont pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi ») ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un état et ne peuvent être offerts ou vendus, sauf conformément à des dispenses des exigences d'inscription de la Loi ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un état. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, non plus qu'il ne doit y avoir de vente de ces titres dans une juridiction où une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification des titres aux termes des lois sur les valeurs mobilières ou d'une dispense de l'application de ces lois.

À PROPOS DE REDEVANCES AURIFÈRE OSISKO LTÉE

Redevances Aurifères Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. La Société détient plus de 50 redevances, incluant une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic (Canada) et une redevance de 2,0-3,5 % NSR sur la mine Éléonore (Canada). La Société maintien une solide position financière avec des liquidités de 499,2 millions de dollars en date du 31 décembre 2016 et a distribué 30,8 millions de dollars en dividendes à ses actionnaires au cours des neuf derniers trimestres. La Société détient également un portefeuille d'investissements dans des sociétés publiques, incluant des participations de 13,5 % dans Minière Osisko inc., 13,3 % dans Ressources Falco ltée et 16,9 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Le siège social d'Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques est une société aurifère junior en pleine croissance qui a pour objectif de devenir la principale société d'exploration et de développement de propriétés aurifères dans le camp aurifère de Val-d'Or/Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement environ 200 km² de propriétés d'exploration aurifère (voir carte) à proximité de la faille Cadillac et son actif principal la mine Croinor Gold, qui a un fort potentiel de devenir une mine en exploitation. Corporation Aurifère Monarques possède une solide position financière et près de 9 M$ en crédits auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

(Visionner notre vidéo corporatif)

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 09:05 et diffusé par :