Avis aux médias - Campagne de syndicalisation à l'Usine Grande-Baie - Point de presse des Métallos

SAGUENAY, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos tiendra un point de presse au sujet de la campagne de syndicalisation à l'Usine Grande-Baie de Rio Tinto Alcan ce matin à 10h45 à l'hôtel Delta à Jonquière.

L'événement se fera en présence du président de la section locale 9490 des Métallos, Alexandre Fréchette.

Point de presse

Jeudi le 23 février 10h45

Hôtel Delta Jonquière

2675, Boulevard du Royaume

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

