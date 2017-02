Meizu va participer au Mondial du mobile 2017 à Barcelone







BARCELONE, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Meizu, important fabricant de smartphones, dévoilera ses dernières avancées technologiques lors du Mondial du mobile (Mobile World Congress, MWC) 2017 qui se tiendra à Barcelone du 27 février au 2 mars.

Pour sa première participation au MWC, Meizu présentera ses derniers produits et solutions avec de grandes avancées techniques qui promettent d'offrir une amélioration significative à l'utilisateur. Les visiteurs du WMC sont invités à se joindre à la présentation de Meizu le 28 février à 10 h, heure locale, qui montrera comment tirer le profit maximal du rythme accéléré de la vie moderne.

Pour découvrir comment l'innovation transforme nos vies, rendez-vous au stand de Meizu au MWC dans le hall 7, stand 7K5.

Pour en savoir plus sur Meizu, consultez ici.

À propos de Meizu

Meizu est un important fabricant de smartphones qui conçoit et produit des dispositifs créés pour offrir une utilisation simple et intuitive.

Présent sur le marché du smartphone depuis 2008, Meizu s'est engagé dans le développement de téléphones connectés fiables et l'introduction de technologies de pointe. L'entreprise dispose de trois séries de smartphones : PRO, MX et M. En outre, Meizu a développé et optimisé le système d'exploitation Flyme basé sur les préférences de l'utilisateur.

Actuellement, Meizu dispose de plus de 2 000 franchises en Chine et fait la promotion et la vente de ses produits dans de nombreux autres pays et régions en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/471301/Meizu_MWC.jpg

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 09:17 et diffusé par :