Thérapeutique Knight annonce un changement à son conseil d'administration







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Thérapeutique Knight inc. (TSX:GUD) («?Knight?») a annoncé aujourd'hui (i) la démission de Ed Schutter et (ii) la nomination de Dre. Sarit Assouline au conseil d'administration de Knight. «?Je remercie Ed pour sa contribution remarquable à Knight depuis qu'il avait joint nos rangs début 2015, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Nous accueillons, pour le remplacer dans notre équipe de direction, Dre. Sarit Assouline, hématologue à l'Hôpital général juif et professeure associée de médecine et d'oncologie à l'Université McGill. Dre. Assouline est une clinicienne qui a de nombreuses publications à son actif; c'est un ajout à la diligence scientifique de Knight, au moment où nous obtenons des licences pour des médicaments innovants qui améliorent la vie des patients?».

À propos de Dre. Sarit Assouline, MD, MsC, FRCPC

Après sa formation à l'Université McGill en hématologie et en oncologie, Dre. Assouline a complété un programme de maîtrise en épidémiologie clinique et en biostatistique à l'Université McGill, à titre de boursière de recherche IRSC sur le développement de médicaments au Groupe d'essais cliniques de l'Institut national du cancer du Canada. Depuis 2005, elle a participé à la conception et à la direction de nombreux essais cliniques de thérapies novatrices pour les patients atteints de leucémie et de lymphome, notamment des thérapies à anticorps monoclonaux, des inhibiteurs de protéasome, des inhibiteurs d'histone-désacétylase et des médicaments ciblant la conversion de protéines. Dre. Assouline est directrice de la Clinique de leucémie myéloïde chronique de l'Hôpital général juif; à ce titre, elle a contribué à des recherches épidémiologiques sur les résultats de patients traités par inhibiteurs de la tyrosine-kinase.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions de Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 09:33 et diffusé par :