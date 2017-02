Le Fonds de solidarité FTQ et Inno-centre s'unissent pour encourager l'innovation au sein de 30 PME québécoises







Les organisations appuieront des entreprises à fort potentiel de croissance dans le cadre d'une nouvelle initiative conjointe

Faits saillants

Accompagnement de 30 PME ayant un chiffre d'affaires de plus de 2 M$

Initiative financée notamment par le biais du programme fédéral PCAI du CNRC

Accès à 300 heures de services professionnels pendant 6 mois pour chaque entreprise, financé par le PCAI, Inno-centre et le Fonds de solidarité FTQ

Tous les secteurs de l'économie sauf les biotechnologies

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les PME québécoises accusent un important retard en matière d'innovation. Cette situation limitera leur capacité de croître et de créer des emplois dans l'économie de l'avenir. Pour s'attaquer au problème, le Fonds de solidarité FTQ et l'accélérateur d'entreprises Inno-centre s'unissent pour offrir à 30 PME québécoises un service d'accompagnement sur mesure pour les aider dans leurs démarches liées à l'innovation. Cette nouvelle initiative conjointe est tout à fait naturelle pour deux organisations dont l'innovation est au coeur de leurs priorités.

Concrètement, chaque entreprise déjà identifiée bénéficiera de 300 heures de services professionnels d'une valeur de 100 000 $. Cette initiative est financée en partie par une contribution du Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs (PCAI) administré par le Conseil national de recherche du Canada (CNRC). Grâce aux professionnels du Fonds, d'Inno-centre et de firmes spécialisées, ces PME seront sensibilisées à l'importance d'innover et accompagnées dans la mise en oeuvre de solutions pratiques.

Le Fonds et Inno-centre veulent ainsi démontrer que l'innovation est accessible à toutes les entreprises et leur permettra d'étendre leur compétitivité.

Citations

« L'innovation peut donner lieu à la création d'emplois, d'industries et de marchés entièrement nouveaux. La collaboration entre le Fonds de solidarité FTQ et Inno-centre aidera les entrepreneurs québécois à transformer les idées en solutions, les sciences en technologies, les compétences en emplois et les entreprises en démarrage en réussites internationales. Ce partenariat permettra aux entrepreneurs d'obtenir les conseils d'expert dont ils ont besoin pour mettre en marché plus rapidement de nouveaux produits et services. Ce faisant, ils créeront des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. C'est ainsi que l'innovation contribue à bâtir un meilleur Canada. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Avec ce partenariat, le Fonds de solidarité FTQ et Inno-centre souhaitent provoquer un déclic au sein des entreprises québécoises. En matière d'innovation, les entreprises québécoises doivent rattraper rapidement le terrain perdu au cours des années. Il y a urgence d'agir. Cette initiative permettra aux entrepreneurs de prendre conscience de l'importance d'innover, ainsi que de lancer les projets nécessaires pour mieux affronter les défis de l'économie mondiale de demain. Ils bénéficieront également des conseils d'entrepreneurs de leur secteur d'activité. »

Alain Denis

Vice-président principal, Innovation, Fonds de solidarité FTQ

« Souvent hésitantes à ouvrir leurs portes aux services-conseils, les PME qui veulent adopter des solutions innovantes pour assurer leur avenir sont accompagnées par le vaste réseau combiné de nos deux institutions. Avec un investisseur en capital de risque comme le Fonds de solidarité FTQ qui parraine les PME participantes, Inno-centre applique une formule unique. Les conseillers d'Inno-centre ne sont pas des consultants de carrière, mais plutôt des gens d'expérience qui ont oeuvré en entreprises à des postes clés. Il s'agit de gens d'affaires qui se mettent au service d'autres gens d'affaires. »

Claude Martel

Président, Inno-centre

À propos de Inno-centre

Avec plus de 75 conseillers de calibre mondial, Inno-centre est l'une des principales organisations spécialisées en services-conseils aux PME innovantes au Canada. La société intervient annuellement auprès d'une centaine d'entreprises innovantes à divers stades de leur développement. Elle a été reconnue comme l'un des accélérateurs canadiens les plus performants par un comité de spécialistes en capital de risque retenus par Finances Canada, dans le cadre de la sélection pour le programme canadien PCAI. La direction générale du PCAI est basée à Québec grâce à une entente avec la Ville, ce qui permet à Inno-centre de mieux rayonner à l'échelle du Québec. inno-centre.com

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 12,2 milliards de dollars au 30 novembre 2016, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 187 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 600 entreprises et compte plus de 618 000 actionnaires-épargnants. fondsftq.com

