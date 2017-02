Chantiers urbains - Montréal à l'affût des meilleures pratiques pour réduire l'impact des travaux sur les milieux de vie urbains







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Lionel Perez, annonce une nouvelle collaboration entre la Ville et l'École Polytechnique de Montréal visant la réalisation d'une étude comparative des mesures de mitigation déployées lors de la réalisation de travaux. Ce contrat de recherche et développement s'inscrit dans une volonté de l'Administration de minimiser les nuisances associées aux chantiers. Les résultats de l'étude seront attendus à l'automne 2017.

« L'état de nos rues, de nos trottoirs et de nos conduites d'eau exige des actions immédiates. D'ailleurs, notre Administration s'est dotée d'un plan d'action responsable et pragmatique pour rattraper ce déficit d'entretien et une série de mesures pour limiter l'impact des chantiers, notamment sur les artères commerciales comme la rue Saint-Denis, ont été mises en place. Avec cette étude, nous nous assurerons d'utiliser les meilleures pratiques de mesures de mitigation et de faire un étalonnage desdites pratiques avec d'autres grandes villes », affirme M. Lionel Perez.

Pour la période 2017-2021, la Ville de Montréal a annoncé des investissements annuels de l'ordre 702 M$ pour restaurer chaque année quelque 676 kilomètres de rues, de trottoirs, d'aqueduc et d'égout. Ces travaux auront des impacts sur les activités des milieux environnants, en particulier sur les activités commerciales et institutionnelles. Dans ce contexte, la métropole souhaite adapter ses méthodes de travail pour mieux prendre en compte l'environnement où sont réalisés les travaux.

L'étude comparative confiée à la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal vise à permettre d'évaluer les approches existantes et à identifier de nouvelles façons de faire à partir des expériences étrangères. Plus spécifiquement, l'étude vise l'atteinte de quatre objectifs distincts, soit :

faire un constat de l'éventail des mesures de mitigation mises en oeuvre dans des milieux urbains par des villes canadiennes, nord-américaines et européennes comparables à la Ville de Montréal ;

identifier les meilleures pratiques ;

réaliser un étalonnage desdites pratiques entre Montréal et les autres grandes villes ;

recommander les pratiques que la Ville de Montréal devrait implanter.

« La réalisation de cette étude comparative permettra d'identifier les pratiques à intégrer pour hisser Montréal à titre de leader de la gestion des impacts des chantiers urbains sur les milieux de vie », conclut le responsable des infrastructures, M. Perez.

