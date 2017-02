Un nouveau produit d'EXFO à la fine pointe de la technologie







Lancement d'une pointe d'inspection automatisée pour les connecteurs multifibres, incluant MPO and MTP®[1]

QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO, TSX: EXF), l'expert mondial en tests sur les réseaux, en données et en analyse, a annoncé le lancement de sa pointe d'inspection pour les connecteurs multifibres automatisée, qui rend le travail des techniciens beaucoup plus facile, rapide et efficace. La pointe automatisée est compatible avec la série de sondes d'inspection d'EXFO.

Afin de répondre aux besoins du marché pour obtenir toujours plus de vitesse et de bande passante ainsi que toujours moins de latence, les infrastructures de réseaux multifibres sont devenues la nouvelle norme pour les centres de données, les fournisseurs de services, les entreprises Webscale ainsi que les manufacturiers d'équipement. Il est très important que les connecteurs multifibres soient exempts de saleté et ne soient pas endommagés; toutefois ceux-ci ne sont souvent pas inspectés adéquatement -et parfois pas du tout- parce que ce processus peut s'avérer long, difficile et inefficace.

Transformer l'inspection multifibres

Pour les techniciens, accéder à des connecteurs profondément encastrés dans des panneaux de connexion très denses, à l'aide de sondes et de pointes souvent encombrantes, peut représenter tout un défi. Avec le lancement de la pointe d'inspection pour connecteurs multifibres automatisée d'EXFO, la FIPT-400-MF Automated Multifiber Connector Inspection Tip, qui est étroite et à longue portée, les techniciens peuvent maintenant inspecter rapidement des connecteurs en rangées simples ou doubles (12/24 or 16/32), sans manquer certaines parties de la fibre ni avoir à manipuler un ou plusieurs boutons de numérisation. Et surtout, en réussissant du premier coup.

De plus, les techniciens n'auront plus besoin d'apporter d'autres sondes : la sonde d'EXFO, prête pour le MF, convient à tous les besoins d'inspection, pour la fibre unique comme pour la multifibres.

« Nos clients ont besoin d'un appareil intuitif et entièrement automatisé pour aider les techniciens à inspecter les connecteurs multifibres et réussir à bien le faire dès la première fois, à chaque fois. C'est exactement ce que nous leur avons livré, » a expliqué Stéphane Chabot, vice président, Test et Mesure chez EXFO. « Les fournisseurs de service désirent des solutions plus simples, plus rapides et plus fiables afin de réduire leurs dépenses opérationnelles au sein d'une industrie très compétitive et en profonde transformation. En d'autres mots, le minimum requis en termes de tests sur les réseaux n'est plus suffisant aujourd'hui. Ça n'a jamais été le cas pour EXFO, d'ailleurs. »

Les pointes compatibles incluent la Multifiber push-on (MPO), la MTP, la QODC-12 ainsi que les connecteurs OptiTip®[2] MT.

EXFO en bref

EXFO propose des solutions ingénieuses de test de réseaux et d'analyse de données aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web de la planète. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de tests et d'analyses. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

Pour en savoir plus sur la pointe d'inspection pour connecteurs multifibres automatisée et sur les solutions de tests MPO d'EXFO : EXFO.com/MPO.

