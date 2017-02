Avis aux médias - Consultations particulières sur le projet de loi no 122 - Le SCFP fera part d'inquiétudes quant à l'imputabilité et l'octroi des contrats dans les municipalités







QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Ce jeudi 23 février à 15 h à la Tribune de la presse du Parlement du Québec, les représentants du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) s'adresseront aux représentants des médias.

À la clôture des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, le SCFP fera part des préoccupations expliquées dans son mémoire.

Ces préoccupations portent principalement sur : la reddition de comptes comme moyen de contrer la collusion et la corruption; les consultations référendaires portant sur la modification de règlements d'urbanisme; le statut des « coopératives de solidarité » dans le processus d'octroi des contrats.

QUOI : Point de presse du SCFP sur le projet de loi 122



QUI : Denis Bolduc, président du SCFP-Québec

Pierre-Guy Sylvestre, économiste au SCFP

Marie-Hélène Bélanger, directrice adjointe au SCFP

Carole Bouchard, conseillère syndicale au SCFP

Patrick Gloutney, président du Conseil provincial du secteur municipal (CPSM)



QUAND : Le jeudi 23 février à 15 h



OÙ : Tribune de la presse du Parlement du Québec

Édifice André-Laurendeau, salon Jacques-L'Archevêque

1050, rue des Parlementaires, Québec

Comptant plus de 110 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit près de 32 000 membres. Il représente aussi plus de 7 100 membres travaillant dans les sociétés de transport en commun au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien ainsi que le secteur mixte.

