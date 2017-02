Parallel Wireless élargit son offre voix dans sa solution vRAN







La collaboration avec NetNumber offre des capacités VoLTE

NASHUA, New Hampshire, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., le pionnier qui a réussi à rendre les déploiements de réseaux cellulaires aussi faciles et rentables que le Wi-Fi, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec NetNumber, Inc., le leader des plates-formes du contrôle centralisé de signalisation et de routing pour le marché mondial des fournisseurs de services de communications (CSP). Cette solution conjointe simplifie l'architecture IMS complexe, réduit les coûts de déploiement et le temps d'accès au marché, et elle permet aux opérateurs mobiles de proposer des services voix de qualité pour les réseaux de toute taille, qu'ils soient privés ou publics.

La migration vers VoLTE est complexe et difficile, et les opérateurs ont besoin d'une architecture qui est flexible et performante afin de déployer le coeur IMS tout en préservant la qualité et la fiabilité des services. Cette opération exige une vision architecturale prenant en charge la voix en faisant appel au réseau existant et offre un chemin tout tracé vers la voix 5G.

Parallel Wireless a intégré le serveur d'abonné résidentiel (HSS) NetNumber, la Policy and Charging Rules Function (PCRF), l'enregistreur de localisation nominal (HLR), le coeur IMS (P/S/ICSCF) et AAA, disponibles comme applications virtualisées sur la plate-forme TITAN de NetNumber, dans sa solution vRAN multitechnologie à configuration et optimisation automatiques.

Le NetNumber TITAN est une infrastructure universelle virtualisée pour la mise en oeuvre des stratégies de routing, du contrôle de signalisation et les services de base de données d'abonnés sur le réseau. Aujourd'hui, NetNumber TITAN est déployé sur plus de 350 serveurs sur cinq continents. Sa capacité robuste de gestion des bases d'abonnés prend en charge plus de 200 milliards de transactions chaque mois.

Les approches virtualisées intégrées de Parallel Wireless et de NetNumber offrent ce qui suit :

Une solution complète de réseau virtualisé, y compris toutes les options voix Circuit Switch Fallback (CSFB), Voice over LTE (VoLTE), Voice over Wi-Fi (VoWiFi,) Push-to-Talk (PPT), en passant par le voix Over the Top (OTT), avec un QoS supérieur activé par contrôle de session et hiérarchisation du trafic voix sur Parallel Wireless HetNet Gateway (HNG).

Une compatibilité avec les normes 3GPP et une continuité de service dans les domaines IMS, Wi-Fi et circuit activées par la fonctionnalité passerelle ePDG/TWG et LTE/3G sur le HNG. Cela permet aux opérateurs de déployer une connectivité indépendante des accès et une mobilité transparente vers une multitude de technologies, telles que 3G, 4G, Wi-Fi et 5G à l'avenir. Avec des performances supérieures aux coûts optimisés et un passage sans heurts entre les technologies sous licence et celles qui ne le sont pas, elle offre aux consommateurs mobiles une expérience de la qualité qu'ils sont en droit d'attendre.

Des services de stratégie qui contribuent à gérer l'impact des aspects signalisation et contrôle du raz-de-marée du trafic Internet mobile sur les réseaux CSP.

Une authentification utilisateur en temps réel avec la capacité de gérer et de facturer les services.

Une prise en charge des services réglementaires dans le domaine IMS.

Pour de plus amples informations sur cette solution virtualisée innovante, rendez-vous chez NetNumber au stand n° 7F80 au MWC 2017 à Barcelone, en Espagne du 27 février au 2 mars 2017, ou chez Parallel Wireless au stand n° 1572, au IWCE à Las Vegas, du 27 au 31 mars.

Citations à l'appui

Pour Steve Legge, vice-président du développement de l'entreprise et de la gestion produit chez NetNumber : « L'intégration logicielle des principales fonctions IMS dans les éléments des réseaux virtualisés existants du vRAN innovant de Parallel Wireless est une approche logique. Notre collaboration vise à permettre aux fournisseurs de services sans fil à déployer des services VoLTE maintenant, tout en préparant les réseaux mobiles au 5G et à un coût beaucoup plus faible que les solutions IMS historiques. Les CSP sont en mesure de faire les déploiements d'une manière plus ciblée pour des services particuliers, comme VoLTE, et de passer à l'échelle nécessaire au fur et à mesure que la demande évolue ».

Pour Rajesh Mishra, fondateur et directeur technologique de Parallel Wireless : « Nous avons pour mission de continuer à rendre pour les CSP la transition vers les RAN virtualisés (vRAN) peu coûteuse, simplifiée et facile à déployer, en faisant tomber les barrières, que sont le coût et la complexité, qui sont dressées par les infrastructures historiques. Cette collaboration stratégique avec NetNumber concernant l'architecture IMS virtuelle permet aux directeurs de la technologie de réaliser des économies et de simplifier les opérations, tout en se mettant à l'échelle pour répondre aux besoins créés par le 4G, le 5G et l'IoT ».

A propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless repense le marché de l'architecture sans fil, permettant aux opérateurs téléphoniques de déployer n'importe quel réseau cellulaire G de manière aussi simple et rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit pour le milieu rural, les entreprises, la sécurité publique, la communication intermachines, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. Actuellement, la société est en déploiement de production ou réalise des essais avec de grandes entreprises de premier plan sur les six continents. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en RAN virtualisés (vRAN) à technologies multiples ont été récompensées par 27 prix de l'industrie. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.parallelwireless.com

A propos de NetNumber

NetNumber, Inc. jouit de 16 années d'expérience dans la fourniture de solutions innovantes pour le contrôle de la signalisation qui permettent aux opérateurs d'accélérer la mise en oeuvre de nouveaux services sur plusieurs générations de réseaux, tout en simplifiant sensiblement le réseau coeur et en réduisant les coûts d'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand fournisseur de solutions Centralized Signaling and Routing Control (CSRC) pour le secteur des communications mondiales. Rendez-vous sur www.netnumber.com pour de plus amples informations. Suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Google+ et Facebook.

