Parallel Wireless élargit l'offre vocale de sa solution vRAN







Une collaboration avec NetNumber amène des capacités VoLTE

NASHUA, New Hampshire, 23 février 2017 /CNW/ -- Parallel Wireless, Inc., le pionnier du déploiement de réseaux cellulaires aussi facile et rentable que le Wi-Fi d'aujourd'hui, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec NetNumber, Inc., le chef de file des plates-formes CSRC (Centralized Signaling and Routing Control) pour le marché mondial des prestataires de services de communications (PSC). La solution conjointe simplifie l'architecture IMS complexe et réduit les coûts et les délais de commercialisation du déploiement VoLTE tout en permettant aux exploitants de téléphonie mobile de fournir des services vocaux de qualité par l'entremise de réseaux de toutes tailles, qu'ils soient publics ou privés.

La migration vers le VoLTE est complexe et pose des défis. Comme les exploitants ont besoin d'une architecture à la fois souple et adaptée pour déployer le noyau IMS en préservant la qualité et la fiabilité du service, cela exige une vision architecturale qui offre des capacités vocales en utilisant le réseau existant et en pavant la voie vers le 5G vocal.

Parallel Wireless a donc intégré sa solution multitechnologique vRAN qui se configure et s'optimise automatiquement aux applications virtualisées de NetNumber, soit Home Subscriber Server (HSS), Policy and Charging Rules Function (PCRF), HLR (Home Location Register), IMS Core (P/S/ICSCF) et AAA, grâce à la plate-forme TITAN de NetNumber.

La plate-forme TITAN de NetNumber est une infrastructure universelle virtualisée pour l'application des politiques d'acheminement, le contrôle de la signalisation et les services relatifs aux banques de données des utilisateurs au sein d'un réseau. Aujourd'hui, TITAN de NetNumber est déployée dans plus de 350 serveurs répartis sur cinq continents. Ses solides capacités de gestion des données des abonnés traitent plus de 200 milliards de transactions par mois.

L'approche virtualisée intégrée de Parallel Wireless et de NetNumber offre :

Une solution réseau virtualisée complète, y compris l'ensemble des options vocales allant du CSFB (Circuit Switch Fallback), VoLTE (Voice over LTE), VoWiFi (Voice over Wi-Fi) PPT (Push-to-Talk) et Over the Top (OTT) jusqu'à un QoS supérieur propulsé par la priorisation du trafic vocal et du contrôle de session du HNG (HetNet Gateway) de Parallel Wireless.

Compatibilité aux normes 3GPP et continuité de service au sein de l'IMS et du Wi-Fi, et domaines de circuits activés par ePDG/TWG avec fonctionnalités de passerelle LTE/3G du HNG. Cela permet aux exploitants de déployer une connectivité indépendante d'accès et une mobilité sans faille auprès d'une multitude de technologies, dont le 3G, le 4G, le Wi-Fi et le 5G de l'avenir. Offrant un rendement supérieur à un coût optimisé et des procédures de transfert sans faille entre les technologies sous licence et non licenciées, elle fournit des expériences mobiles de qualité auxquelles les consommateurs s'attendent.

Services de gestion des politiques aidant à administrer la signalisation et à contrôler l'impact du véritable raz-de-marée qu'est le trafic Internet mobile sur les réseaux des prestataires de services de communications (PSC).

Authentification en temps réel des utilisateurs avec la capacité de gérer et de facturer les services.

Soutien aux services réglementaires au sein du domaine IMS.

Pour en apprendre plus à propos de cette solution innovante virtualisée, rendez visite à NetNumber au kiosque 7F80 lors du MWC 2017 à Barcelone, en Espagne, du 27 février 2017 au 2 mars 2017, ou à Parallel Wireless, au kiosque 1572, lors de l'IWCE de Las Vegas du 27 février au 31 mars.

Citations d'appui

Steve Legge, vice-président du développement corporatif et de la gestion des produits à NetNumber, déclare : « L'intégration des fonctions IMS clés au sein des éléments réseaux virtualisés existants du vRAN innovant de Parallel Wireless à titre de logiciel est une approche logique. L'objectif de notre collaboration est de permettre aux prestataires de services sans fil de déployer des services VoLTE dès maintenant tout en préparant les réseaux mobiles pour le 5G à un coût beaucoup plus faible que les anciennes solutions IMS. Les prestataires de services de communications sont donc capables de déployer de manière concentrique pour soutenir un service précis -- comme le VoLTE -- et à procéder à l'évolution requise d'une demande grandissante. »

Rajesh Mishra, fondateur et directeur technologique à Parallel Wireless, soutient : « Notre mission est de continuer à assurer que la transition vers le RAN virtualisé (vRAN) soit rentable, simple et facile à déployer pour les PSC en réduisant les coûts et les barrières complexes qu'imposent les anciennes infrastructures. Cette collaboration stratégique avec NetNumber à l'égard de l'architecture virtuelle IMS réduit le coût total de possession et simplifie l'exploitation tout en s'adaptant aux besoins que présentent les réseaux 4G et 5G ainsi que l'Internet des objets. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est en train de repenser le marché de l'infrastructure sans fil en permettant aux exploitants de déployer n'importe quel réseau cellulaire G de manière aussi facile et rentable que le Wi-Fi d'entreprise, tant pour les régions rurales, les entreprises, la sécurité publique, le M2M, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. Actuellement, la société est en déploiement de production ou mène des essais avec les plus grands exploitants des six continents. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans le secteur multitechnologique vRAN (RAN virtualisé) ont été saluées par 27 prix décernés par l'industrie. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter www.parallelwireless.com

À propos de NetNumber

Voilà 16 ans que NetNumber, Inc. fournit des solutions innovantes de signalisation qui permettent aux fournisseurs d'accélérer l'implantation de nouveaux services dans des réseaux de multiples générations tout en simplifiant de façon spectaculaire le réseau central et en réduisant les coûts d'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes le principal fournisseur de solutions CSRC (Centralized Signaling and Routing Control) au sein de l'industrie des communications mondiales. Visitez www.netnumber.com pour obtenir plus d'information. Rejoignez-nous sur Twitter, LinkedIn, Google+ et Facebook.

SOURCE Parallel Wireless

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 09:00 et diffusé par :