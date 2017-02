Vélo Mag présente son guide d'achat vélos de route - Les tendances, des conseils et les meilleurs choix pour 2017!







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le vélo de la saison 2017 sera un gravel bike ou vélo de garnotte capable d'aller sur tous les terrains. Résultat de plusieurs mois de travail et de recherche, les guides d'achat Vélo Mag s'imposent d'emblée comme la référence au Québec. Dans son plus récent numéro, actuellement en kiosque, le magazine vous présente son guide des vélos de route.

Fidèle à sa tradition, le guide suggère les meilleurs choix parmi plusieurs modèles proposés de vélos de route, de cyclotourisme et, en nouveauté cette année, d'hybride performant. Pour chaque profil de cyclistes - du débutant à celui qui veut tout faire en matière de vélo, en passant par l'amateur de confort sans oublier le cyclosportif et le cyclotouriste -, les spécialistes de la rédaction ont sélectionné les vélos et les accessoires adaptés. Côté tendances, on note que les vélos sont de plus en plus polyvalents, que les freins à disque font désormais partie de la grande famille des vélos de route et que la transmission électromécanique se diversifie. Pour avoir accès à l'inventaire de tous les vélos de route vendus au Québec, Vélo Mag vous propose son assistant d'achat au www.velomag.com

Aussi à lire dans Vélo Mag, découvrez Cuba et la Taïwan à vélo à travers les récits de voyage de notre journaliste Guillaume Bourgault-Côté et de notre rédacteur en chef, Jacques Sennechael.

