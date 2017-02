Investir Dans L'industrie du Cannabis Médical Accessible à Tous







MONTREAL, Feb. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canapur.ca., une entreprise en démarrage, qui débute dans la production, la distribution et la recherche de cannabis médical, lance la première campagne de sociofinancement par le biais de la plateforme GoTroo.com. Les gens pourront investir à partir de 500$ pour acheter des actions de la compagnie qui a été créée il y a maintenant 3 ans pour capitaliser sur la croissance de l'industrie du cannabis. Une quantité limitée d'actions seront disponibles pour la campagne de financement qui a débuté le 21 février, 2017 et durera 90 jours.

Site internet : www.canapur.ca

« Deux de mes tantes, trop de membres de la famille à ma conjointe, et trop de gens que nous connaissons sont morts d'un cancer. J'ai rencontré des gens qui m'ont mentionné avoir été guéris de cancers avancés en utilisant une forme de cannabis ou une autre. J'aurais bien souhaité que ma famille en bénéficie à la place de la chimio ou radiothérapie disponible à l'époque. Utilisé avec prudence et avec des méthodes médicales traditionnelles le résultat aurait pu être bien différent.

Le rapport du gouvernement fédéral sur la légalisation du cannabis laisse présager un changement règlementaire dans un avenir rapproché et les experts s'entendent pour dire que le moment n'a jamais été aussi propice pour investir dans cette industrie. Le public supporte la légalisation du cannabis depuis plusieurs années et avec une réglementation et un contrôle adéquat, le cannabis sera finalement rendu disponible pour tout le monde. Grâce au sociofinancement, l'investissement dans cette industrie aussi deviendra accessible. Je suis excité de participer à ce changement de paysage social et économique avec Canapur » - Richard Garvis, PDG, Canapur.ca

À propos de Canapur

Canapur est une entreprise en démarrage basée à Montréal qui produira et distribuera du cannabis médical. Avec la légalisation prochaine du cannabis à des fins récréatives, l'entreprise compte saisir une part importante du marché canadien estimé à plus de 7 milliards de dollars par Deloitte (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/Analytics/ca-en-analytics-DELOITTE%20Recreational%20Marijuana%20POV%20-%20ENGLISH%20FINAL_AODA.pdf)

Vous pouvez contacter Canapur sur le site web www.canapur.ca ou par téléphone au 514-600-4990.

Plus d'information :

Pourquoi utiliser le sociofinancement ?

Le sociofinancement (« crowdfunding ») est une façon rapide d'exécuter une levée de fonds et gagner en popularité. Les compagnies peuvent émettre des titres assujettis à une règlementation particulière établie par les autorités en valeurs mobilières. Elles doivent satisfaire certains critères pour être admissibles. Ce type de financement est idéal pour les projets qui frappent l'imaginaire collectif.

Un peu partout dans le monde des mouvements sociaux et populaires supportent la consommation de cannabis à des fins médicales, mais aussi récréatives. Les gens cherchent un moyen d'investir et supporter cette industrie. « Nous avons créé Canapur avec une seule idée en tête, celle d'en faire la compagnie de la « crowd ». Nous voulons que Canapur soit portée par ce mouvement social et que le public fasse partie de notre ADN dès le jour 1. » - Jean-Sébastien Drolet, Chef des opérations et avocat général, Canapur.ca

Pourquoi au Québec ?

Avec plus de 760 000 consommateurs récréationnels, le Québec est le deuxième plus gros consommateur de cannabis au Canada après l'Ontario selon Statistiques Canada. Actuellement, parmi les 38 producteurs autorisés de cannabis médical au Canada, il y a seulement un au Québec ! Avec la légalisation prochaine, le marché du cannabis va connaître une croissance rapide et le Québec n'est pas bien positionné pour en profiter actuellement. « Canapur est avant tout une compagnie québécoise qui a comme objectif de combler la demande pour le cannabis avec un produit de qualité qui est cultivé localement ». - Jean-Sébastien Drolet, Chef des opérations et avocat général, Canapur.ca

