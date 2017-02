Soutien à la créativité numérique - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec soutiennent le Printemps numérique







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, le vice-président du comité exécutif, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de la réforme administrative et de la jeunesse, M. Harout Chitilian, et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation et territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, sont heureux d'annoncer l'octroi d'un soutien financier pour la planification et la réalisation de la programmation de Printemps numérique. Se tenant annuellement de la mi-mars à la mi-juin, cet événement de la scène montréalaise est un lieu de collaboration entre les artistes numériques, l'industrie et le milieu scientifique ainsi qu'une vitrine mettant en valeur leurs productions.

Ce projet bénéficie d'un soutien financier non récurrent de 475 000 $ de la Ville de Montréal (250 000 $ en 2017 et de 225 000 $ en 2018), dont 150 000 $ sont attribués grâce à une aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le cadre de l'Entente Montréal 2025, administrée par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Le Secrétariat à la région métropolitaine accorde également une aide financière de 75 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole pour le développement de Printemps numérique en 2017.

« L'événement Printemps numérique participe au développement et à la promotion de la créativité numérique montréalaise. Cette grande initiative renforce le positionnement de Montréal comme capitale créative et permet un arrimage exceptionnel et enrichissant entre les différents acteurs du milieu de la création, de la culture, de la production, de la diffusion, de la recherche, de l'industrie, du tourisme et des institutions, comme les musées et les universités. Il est essentiel de soutenir cet événement qui permet de faire rayonner Montréal à l'échelle internationale et d'attirer ici les meilleurs talents créatifs », a mentionné le maire Coderre.

« Cet événement majeur pour Montréal s'inscrit directement dans la volonté de faire de Montréal une référence en matière de ville intelligente et numérique. Montréal se démarque en étant la capitale nord-américaine en arts numériques, la 3e ville au monde pour la production de jeux vidéo, la 4e ville en importance pour l'industrie des effets visuels et une ville incontournable en projections et installations interactives et immersives dans l'espace public. La créativité numérique joue un rôle stratégique indéniable à Montréal; c'est dans cette optique que cette année, Printemps numérique présentera plusieurs événements artistiques et des panels de discussion sur le thème de l'intelligence artificielle. C'est un moteur de développement économique de premier ordre », a ajouté M. Chitilian.

« Le Printemps numérique fait la promotion d'un secteur dans lequel notre métropole occupe une place distinctive. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette initiative qui mise sur l'innovation et la créativité pour favoriser le développement économique et culturel de Montréal. Les investissements annoncés contribuent au succès des nombreuses activités que regroupe le Printemps numérique », a fait valoir le ministre Coiteux.

« Le Québec évolue actuellement dans un contexte de révolution numérique. Pour soutenir nos entreprises dans ce virage, le gouvernement du Québec a dévoilé en mai dernier le Plan d'action en économie numérique, pour lequel 200 M $ ont été alloués. Au cours des derniers mois, des consultations ont eu lieu en vue de l'élaboration de la Stratégie numérique qui sera présentée l'automne prochain. Une initiative telle que le Printemps numérique contribue à cette promotion du virage numérique. Montréal se démarque déjà sur la scène internationale et les gestes que nous posons présentement lui permettront de s'illustrer encore davantage », a souligné la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

L'événement Printemps numérique

Le Printemps numérique est un événement récurrent qui se tient du 21 mars au 21 juin à Montréal. Artistes du numérique, producteurs et diffuseurs, entreprises du jeu vidéo et des effets visuels, du milieu scientifique, médias et intervenants institutionnels de tous ordres, tels que les musées et les universités, regroupent leurs activités sous une bannière commune afin d'obtenir un plus grand impact de leurs initiatives auprès de la population.

Le Printemps numérique est une plateforme qui rassemble, amplifie, rend visible et fait la promotion du travail des différents acteurs de la créativité numérique. La programmation 2017 vise plus spécifiquement à trouver des solutions numériques aux obstacles de croissance des entreprises. Elle permettra de favoriser l'essor des créateurs, des producteurs et des diffuseurs du secteur numérique, ici et à l'international.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'événement et la programmation 2017, consultez le site printempsnumerique.info.

