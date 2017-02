La Bourse de croissance TSX dévoile le palmarès TSX Croissance 50 de 2017







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (TSXV) a dévoilé aujourd'hui le palmarès TSX Croissance 50 de 2017, classement annuel des sociétés les plus performantes issues de cinq secteurs d'activités : technologies propres et sciences de la vie, industries diversifiées, mines, pétrole et gaz et technologies. Les représentants des sociétés du palmarès TSX Croissance 50 se joindront à des membres de la direction du Groupe TMX à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture des marchés le vendredi 24 février à 9 h 30 (HE) pour souligner cet accomplissement.

« La Bourse de croissance TSX est la plus importante plateforme canadienne de formation de capital pour les sociétés en croissance et elle constitue une part essentielle du continuum unique et dynamique que sont les marchés financiers de notre pays, a affirmé Brady Fletcher, directeur général de la Bourse de croissance TSX. Nous sommes fiers de souligner à nouveau la réussite des sociétés figurant au palmarès TSX Croissance 50 et nous demeurons déterminés à stimuler l'esprit d'entreprise en offrant un marché où les sociétés de petite taille et les sociétés en démarrage peuvent donner à leurs idées et à leurs innovations une nouvelle dimension. »

Chaque année, le classement présente les sociétés inscrites à la cote de la TSXV qui ont enregistré des résultats notables selon des indicateurs clés de rendement boursier. Les sociétés qui figurent au palmarès TSX Croissance 50 de 2017 ont été choisies en fonction de trois critères équipondérés : l'augmentation de la capitalisation boursière, l'appréciation du cours de l'action et le volume de négociation.

La société la plus performante, tous secteurs confondus, est dynaCERT Inc. (DYA), une société du secteur des technologies établie à Toronto.

Voici les sociétés les plus performantes du palmarès TSX Croissance 50 pour chacun des secteurs :

Technologies propres et sciences de la vie

dynaCERT Inc. (DYA) Industries diversifiées

PharmaCan Capital Corp. (MJN) Mines

Lithium X Energy Corp. (LIX) Pétrole et gaz

Blackbird Energy Inc. (BBI) Technologies

Keek Inc. (KEK)

Pour consulter le palmarès TSX Croissance 50 de 2017 dans son intégralité, découvrir sa méthodologie de classement et visionner les vidéos de présentation de ses sociétés, visitez le www.tsxventure50.com.

