Takeda et Cognition Kit établissent un partenariat afin de tester un logiciel portable pour les patients atteints de dépression caractérisée







CAMBRIDGE, Angleterre et DEERFIELD, Illinois, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., une filiale détenue à 100 % par Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502) et Cognition Kit Limited, une coentreprise de Cambridge Cognition Holdings PLC et de Ctrl Group Limited, annoncent une collaboration pour mettre à l'essai une application spécialement conçue sur une montre Apple Watch, en vue de surveiller et évaluer la fonction cognitive chez les patients souffrant de dépression caractérisée.

La dépression est la principale cause d'invalidité dans le monde ; elle touche environ 350 millions de personnes de tous les âges.1 Les troubles cognitifs sont fréquents dans le cadre la dépression caractérisée et peuvent être sous-estimés par les patients, comme par les praticiens.2,3 Les essais cognitifs offrent l'occasion de détecter et de comprendre la nature des symptômes cognitifs chez les patients atteints de dépression caractérisée. L'application de Cognition Kit représente un pas en avant dans l'évaluation de ces symptômes, en faisant progresser l'évaluation et la surveillance des patients en dehors du laboratoire et dans la vie de tous les jours, pour aider à optimiser la participation du patient et son traitement possible.

L'étude impliquera 30 participants, âgés de 18 à 65 ans, dont le diagnostic clinique établit une dépression légère à modérée, auxquels a été prescrit un antidépresseur pour dépression caractérisée. La présente étude vise à évaluer la faisabilité et la conformité de la technologie portable et à comprendre comment on mesure l'humeur et la cognition sur celle-ci, comparé aux essais neuropsychologiques plus classiques et aux évaluations communiquées par les patients. Les résultats de l'étude sont attendus dans le courant du premier semestre de 2017.

La collaboration s'inscrit dans le cadre d'un engagement commun entre Takeda et Cognition Kit à améliorer la santé mentale dans le monde, grâce à la recherche et l'innovation.

« En combinant la technologie portable avec ce qui se fait de mieux au monde en matière de neurosciences, nous avons créé une application qui recueille en temps réel, à haute fréquence, les données passives et actives relatives à la santé mentale », a déclaré Jenny Barnett, titulaire d'un doctorat, de Cognition Kit. « Pouvoir accéder de façon régulière à des données de la vie de tous les jours, peut aider à prendre des décisions en matière clinique. Les professionnels de la santé peuvent obtenir des données sur les patients et améliorer leur implication quant à leur traitement. »

« Takeda est attaché au système nerveux central et dévoué à la communauté de la santé mentale », a déclaré Nicole Mowad-Nassar, la vice-présidente des Partenariats extérieurs au sein de Takeda Pharmaceuticals U.S.A. « Cette collaboration fait partie de notre stratégie visant à intégrer les nouvelles technologies, pour mieux comprendre l'expérience des patients et aider les professionnels de la santé à créer des moyens améliorés de traitement des patients. »

Cette collaboration constitue le premier contrat signé par Cognition Kit Limited, la coentreprise de Cambridge Cognition et de Ctrl Group, basée à Londres, depuis le lancement de la technologie cognitive portable en 2016 ; un intérêt significatif a déjà été manifesté par un certain nombre de partenaires commerciaux.

Pour de plus amples informations sur la technologie d'évaluation cognitive portable de Cognition Kit, veuillez consulter le site www.cognitionkit.com

1Organisation mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ [dernier accès le 13 juin 2015]

2Conradi HJ, Ormel J, de Jonge P. Presence of individual (residual) symptoms during depressive episodes and periods of remission : a 3-year prospective study. Psychol Med 2011 ;41(6) :1165-74.

3Enabling Discovery, Development, and Translation of Treatments for Cognitive Dysfunction in Depression : Workshop Summary. Editors Forum on Neuroscience and Nervous System Disorders ; Board on Health Sciences Policy ; Institute of Medicine ; The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Washington (DC) : National Academies Press (US) ; octobre 2015.

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Cognition Kit Limited

Cognition Kit est une coentreprise de Cambridge Cognition et de Ctrl Group, créée en 2016, pour élaborer des outils de santé numérique sur les dispositifs mobiles et portables. Le logiciel de Cognition Kit permet de transposer la recherche hors des laboratoires et de l'intégrer à la vie de tous les jours, permettant aux médecins, aux scientifiques et au public de mieux comprendre la santé cérébrale et de la gérer au quotidien.

www.cognitionkit.com @CognitionKit hello@cognitionkit.com

À propos de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited est une société pharmaceutique d'envergure mondiale, spécialisée dans la R&D, qui s'attache à améliorer la santé des patients et à leur assurer un avenir meilleur, en convertissant la science en médicaments pouvant changer leur vie. Takeda concentre ses efforts de recherche dans les domaines thérapeutiques de l'oncologie, de la gastroentérologie et du système nerveux central. Elle dispose également de programmes de développement spécifiques relatifs aux maladies cardiovasculaires spécialisées, mais aussi en direction des candidats au stade avancé pour les vaccins. Takeda dirige sa R&D tant en interne, qu'avec des partenaires, pour rester à la pointe de l'innovation. Ses nouveaux produits innovants, notamment en oncologie et en gastroentérologie, ainsi que sa présence sur les marchés émergents, stimulent la croissance de Takeda. Plus de 30 000 employés de Takeda s'appliquent à améliorer la qualité de vie des patients, en collaborant avec nos partenaires du secteur des soins de santé, dans plus de 70 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.takeda.com/news.

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. se trouve à Deerfield (Illinois) et est l'entreprise commerciale aux États-Unis de Takeda Pharmaceutical Company Limited.

De plus amples informations concernant Takeda sont disponibles sur le site Internet de la société, www.takeda.com, et des informations complémentaires sur Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. sont disponibles sur son site Web, www.takeda.us.

À propos de Cambridge Cognition Holdings PLC

Cambridge Cognition est une société neuroscientifique de santé numérique, spécialisée dans la mesure précise des résultats cliniques relatifs aux troubles neurologiques. La société élabore et commercialise des produits d'évaluation près des patients, validés, en faisant appel à la cognition comme biomarqueur afin d'améliorer la compréhension, le diagnostic et le traitement de la santé cérébrale partout dans le monde.

Les partenaires comprennent les plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, des établissements universitaires et des organismes de santé publics et privés.

www.cambridgecognition.com @CANTABconnect press@camcog.com

À propos de Ctrl Group Limited

Ctrl Group estime que les nouvelles technologies sont susceptibles de transformer la santé et la recherche médicale, en en augmentant l'efficacité et en créant une médecine plus personnalisée. Nous sommes une équipe de concepteurs, de chercheurs, de développeurs de logiciels et de spécialistes de la santé, oeuvrant à l'échelle internationale avec des sociétés et des fournisseurs de soins de santé, qui souhaitent utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la santé des individus.

www.ctrl-group.com @Ctrl_Group hello@ctrl-group.com

Cognition Kit Limited

(« Cognition Kit » ou la « société »)

