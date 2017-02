/R E P R I S E -- Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola - Interruption de service durant la nuit du 23 au 24 février 2017/







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La direction de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola informe sa clientèle qu'en raison des travaux de remplacement d'un câble de débarcadère du côté de Sorel-Tracy, il y aura interruption de service dans la nuit du 23 au 24 février.

Cette interruption se fera entre 1 h et 4 h 30, afin de limiter les impacts sur la clientèle. C'est donc dire que le dernier départ de Sorel-Tracy se fera à 0 h 30 et du côté de Saint-Ignace-de-Loyola le dernier départ sera à 1 h. Le service reprendra dès 4 h 30 du côté de Sorel-Tracy et à 5 h du côté de Saint-Ignace-de-Loyola.

La direction de la traverse tient à s'excuser auprès de sa clientèle des éventuels inconvénients causés par cet arrêt de service.

