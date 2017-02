/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'ACSTA souhaite aider les passagers à passer rapidement à la sécurité à YQB durant la semaine de relâche/







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une séance d'information ayant pour but de fournir des conseils qui aideront les passagers à passer rapidement à la sécurité à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) pendant la semaine de relâche. On prévoit que plus de 20 000 voyageurs se présenteront au point de contrôle la semaine prochaine. L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) veut s'assurer que les passagers ont une expérience de contrôle rapide et sans encombre.

Où : Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Près le point de contrôle

Niveau des départs



Quand : Jeudi 23 février 2017

10 h 30



Séance de photo : Articles interceptés dans les bagages de cabine des passagers

Créée en 2002, l'ACSTA est une société d'État responsable des éléments suivants :

Contrôle préembarquement (CPE) - contrôle des passagers, de leurs bagages de cabine et de leurs effets personnels;

Contrôle des bagages enregistrés (CBE);

Contrôle des non-passagers (CNP) - contrôle aléatoire des non-passagers;

Cartes d'identité pour les zones réglementées (CIZR) - administration du contrôle de l'accès aux zones réglementées des aéroports au moyen de données biométriques.

