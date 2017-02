Une collaboration inédite avec les sommités en RH, Adrian Gostick et Chester Elton







Rideau Inc. intègre du contenu de grande envergure à sa gamme de solutions en ressources humaines Vistance

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Fidèle à sa volonté de demeurer à l'avant-garde de son domaine, Rideau inc., entreprise chef de file en solutions de reconnaissance des employés et en outils de gestion des ressources humaines, vient de signer une entente qui lui permettra de proposer sous licence, par la voie de sa plateforme Vistance, du contenu produit par les visionnaires et sommités en ressources humaines, Adrian Gostick et Chester Elton.

« Nous sommes particulièrement fiers d'intégrer cette nouvelle dimension à notre gamme de produits exclusifs, dit Peter W. Hart, PDG de Rideau. L'expertise de messieurs Gostick et Elton en matière de motivation et de mobilisation du personnel est inégalée, et nous sommes absolument ravis de travailler avec eux. »

Selon cette nouvelle entente, Rideau acquiert les droits d'intégrer à son matériel de formation en leadership le fruit du travail mondialement reconnu des experts en RH, Adrian Gostick et Chester Elton. « Cette collaboration avec une équipe aussi visionnaire coule de source, affirme M. Hart. Pour avoir personnellement suivi leur parcours inspirant depuis plusieurs années, je constate que nous partageons la même idée de l'importance de la reconnaissance des employés dans le succès des entreprises aujourd'hui.»

L'annonce de cette collaboration de grande envergure coïncide avec la création par Rideau de sa nouvelle image de marque et avec le lancement de son site Web. « Cette initiative arrive à point nommé, dit Jennifer Lumba, chef de la direction marketing de Rideau. Nous cherchons constamment de nouvelles façons d'innover et d'apporter une valeur ajoutée à nos relations clients. L'expertise d'Adrian et de Chester vient enrichir nos solutions d'apprentissage normatif Vistance, offrant à nos clients une connaissance approfondie dans le domaine de la mobilisation des employés. »

« La reconnaissance, lorsqu'elle est prodiguée correctement, motive les employés et contribue à créer une culture de mobilisation qui génère des résultats commerciaux, déclare M. Gostick. Nombre de gestionnaires ne savent tout simplement pas comment motiver efficacement leurs employés. Ils sont nombreux à ne pas réaliser qu'ils ont le pouvoir de créer une culture qui favorise un rendement excellent; et c'est là que nous intervenons. »

« Peter et l'équipe de Rideau comprennent que les gestionnaires sont la clé de la satisfaction et de la mobilisation des employés. Ils savent aussi que tout le monde ne sait pas d'emblée comment communiquer efficacement et démontrer une reconnaissance significative à ses employés. Notre partenariat avec Rideau et l'intégration de notre travail dans leur vision ouverte à la diversification nous enthousiasment. Tout le monde y gagne.», de conclure M. Elton.

Pour donner le coup d'envoi à cette nouvelle collaboration, Rideau organisera une série de rencontres avec Adrian Gostick et Chester Elton dans plusieurs villes en Amérique du Nord. Veuillez contacter Tommy Lee Hayes-Brown à TommyLee@Rideau.com pour plus d'informations.

À propos de Rideau Inc.:

Des entreprises de toutes tailles font appel aux solutions de reconnaissance rentables de Rideau. En s'appuyant sur une équipe de professionnels spécialisés hors pair, Rideau met à profit un siècle d'expérience pour réinventer le paysage du capital humain. La plateforme Vistance et le Résultat QRMC, des exclusivités de Rideau, utilisent une technologie de pointe, primée et éprouvée au fil de nombreuses années de recherches scientifiques et s'avèrent des innovations en matière de reconnaissance de la main-d'oeuvre. Grâce à ses méthodes d'analyse exclusives, Rideau cerne en temps réel les occasions pour optimiser la mobilisation des employés, la rétention du personnel et la satisfaction des clients tout en déterminant le rendement de l'investissement d'une façon concrète et quantifiable.

À propos d'Adrian Gostick et de Chester Elton

Adrian Gostick et Chester Elton sont les auteurs des livres All In et The Carrot Principle (Le principe de la carotte), qui ont atteint le sommet du palmarès des bestsellers selon le New York Times, USA Today et le Wall Street Journal. Traduits en 30 langues, ces livres se sont vendus à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. Ces deux experts en milieu de travail spécialisés dans la culture d'entreprise, le travail d'équipe, la mobilisation et la reconnaissance des employés, comptent vingt ans d'expérience professionnelle. En tant que cofondateurs de l'entreprise The Culture Works, ils se consacrent à la création de cultures d'entreprise qui mobilisent, encouragent et énergisent les employés - suscitant leur profond engagement qui mène à des résultats commerciaux tangibles.

