IAMGOLD dépose son formulaire 40-F sur EDGAR et sa notice annuelle sur SEDAR







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui le dépôt du formulaire 40-F auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, comprenant notamment les états financiers annuels audités de 2016, le rapport de gestion et la notice annuelle. Les documents déposés sont disponibles sur EDGAR au www.sec.gov .

La notice annuelle, les états financiers annuels audités ainsi que le rapport de gestion de 2016 ont aussi été déposés auprès des organismes canadiens de réglementation appropriés. Ces documents peuvent être obtenus et consultés par l'entremise du site des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com.

Ces dépôts auprès des autorités réglementaires canadiennes et américaines se trouvent aussi sur le site Web de la Société au www.iamgold.com . Des copies papier des états financiers audités et des notes afférentes sont aussi offertes gratuitement aux actionnaires sur demande écrite.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.

