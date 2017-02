Vivez pleinement l'effet nature - Papillons en liberté - 23 février au 30 avril 2017

Quelques chiffres et constats scientifiques intéressants... Chaque jour, entre 1 500 et 2 000 papillons virevoltent en liberté dans la grande serre et environ une centaine d'entre eux sont relâchés au cours de la journée.

Au total, 15 000 à 20 000 papillons sont remis en liberté pendant l'événement.

Lors d'une visite, il est possible d'observer une cinquantaine d'espèces différentes sur les 75 qui sont actives tout au long de l'événement.

Une rupture avec le monde naturel peut être à l'origine d'un état, nommé le Syndrome de déficit nature , produisant des symptômes tels que l'anxiété, la dépression, les troubles de l'attention, la fatigue chronique, l'obésité, la baisse de productivité, etc. 1 . Une reconnexion à la nature atténue considérablement ces symptômes!

De nos jours, les enfants ne passent qu'en moyenne 40 minutes par semaine à jouer dehors, comparativement à plus de quatre heures, il y a vingt ans