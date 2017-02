/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la protection et la mise en valeur de La Maison-Alcan et de son complexe/







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant la protection et la mise en valeur de La Maison-Alcan et de son complexe. Le maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre, le fondateur de Lune Rouge, M. Guy Laliberté, le directeur des politiques d'Héritage Montréal, M. Dinu Bumbaru, ainsi que le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc, seront également présents.

Date : Le jeudi 23 février 2017



Heure : 14 h 30



Lieu : Atrium du Complexe-de-La-Maison-Alcan

2100, rue Stanley

Montréal (Québec) H3A 1R6

