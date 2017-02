Invitation aux médias - Nouvelle porte-parole à la Fondation des étoiles

CARLSBAD, Californie et BARCELONE, February 23, 2017 /PRNewswire/ -- La onzième conférence internationale annuelle de partenariats BIO-Europe Spring® aura lieu à Barcelone en Espagne du 20 au 22 mars 2017 au CCIB, Centre des congrès international de...

LOS ANGELES, February 23, 2017 /PRNewswire/ -- Le Dr. Lancer, un dermatologue de renommée mondiale, a été honoré du prix « Beauty Enhancement Award » pour son approche innovante envers la dermatologie et en reconnaissance de ses relations sans...