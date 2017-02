Une toute nouvelle pomme de terre de l'Île d'Orléans en exclusivité sur les tablettes des magasins Provigo







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Les Québécois découvriront une nouvelle variété de pommes de terre, La Raphaëlle de l'Île d'Orléans, offerte dès maintenant en exclusivité dans les magasins Provigo et Provigo Le Marché partout au Québec.

La Raphaëlle est la toute dernière création de Ferme Valupierre, une entreprise familiale située sur L'Île d'Orléans qui cultive la pomme de terre de génération en génération. L'entreprise est un partenaire de Loblaw depuis plus de vingt ans. La Raphaëlle vient élargir l'offre de Ferme Valupierre, laquelle est composée de plusieurs variétés de pommes de terre : blanches, jaunes, rouges, ainsi qu'une fingerling appelée La Gabrielle de l'Île d'Orléans. Cette dernière connaît d'ailleurs un fulgurant succès dans les épiceries depuis déjà quelques années.

« Provigo est heureux de pouvoir compter sur des partenaires comme Ferme Valupierre pour offrir à sa clientèle une vaste sélection de produits d'ici. Nous avons à coeur de mettre de l'avant le savoir-faire des producteurs québécois ainsi que la saveur et la fraîcheur de leurs produits. Nous sommes fiers de réitérer notre engagement visant l'achat de produits d'ici afin d'offrir aux Québécois une expérience d'achat qui favorise la découverte des produits saisonniers et des aliments de chez nous », explique Christian Riopel, gérant, Développement des fournisseurs pour Loblaw.

« Depuis plus de vingt ans, nous alimentons le réseau de distribution de Loblaw et Provigo en pommes de terre de l'Île d'Orléans. C'est un partenariat dont nous sommes fiers et qui a su évoluer au cours des années. Grâce à cet esprit de collaboration, aujourd'hui, en plus des pommes de terre que nous fournissons chaque semaine, nous avons ajouté deux variétés de spécialité : La Gabrielle de l'Île d'Orléans et, tout récemment, La Raphaëlle de l'Île d'Orléans », explique Pierre Vaillancourt, Président de Ferme Valupierre.

La Raphaëlle est une pomme de terre rouge fingerling à chair jaune qui se distingue notamment par sa petite forme allongée, sa belle pelure rouge ainsi que par sa chair jaune plutôt ferme. Les consommateurs apprécieront son goût savoureux, sa texture onctueuse et sa polyvalence. Puisqu'elle possède une pelure fine et savoureuse, il est inutile de la peler. Elle se cuisine facilement sur le gril, au four, en papillote ou se déguste tout simplement bouillie.

À propos de Provigo, membre du groupe Loblaw

